楊何蓓茵：無計劃常態化公開招聘高層職位　視乎部門實際運作需要

立法會通過「強化公務員治理效能」的議員議案。提出動議的民建聯議員林琳表示，面對AI浪潮、經濟轉型和市民日益提高的服務要求，公務員團隊必須持續求進，不斷提升治理水平。她認同當局推出公務員持續學習計劃，首階段要求高級公務員每年需參與公務員學院的課程，期望公務員更了解國家、國際和本地事務，掌握新發展和科技，更好制訂政策。
創新科技及工業局副局長張曼莉表示，政府著力推動「AI+政務」，不少部門已在實際工作中應用AI技術，亦取得初步成效，例如機電署的數碼工作日誌，取代過去超過有7萬部升降機和自動梯的傳統紙本紀錄，大大節省時間和人力資源。未來將會進一步透過「智方便」加強整合公共服務，包括年底前推出數碼企業身份平台，打造企業版的「智方便」。
首長級職位主要透過內部晉升填補
公務員事務局局長楊何蓓茵說，局方已建立部門首長責任制和相關的行政責任兩級調查機制，同時推行公務員評核制度優化計劃，令調配、晉升等人事工作做得更具針對性。她又指出，現時首長級職位主要透過內部晉升填補，除了確保領導人員有豐富的公共行政和治理經驗外，也為公務員提供一個明確而有系統的事業發展架構，而公開招聘是擴闊政府人才庫的其中一種機制，政府無計劃常態化公開招聘高層職位，而是視乎部門實際運作需要、社會環境和人才儲備作通盤考慮。
楊何蓓茵又表示，因應科技急速發展，公務員學院近年加強人工智能和創新能力的培訓，舉辦專題課程及講座，探討AI與產業創新、生成式AI、代理式AI、機械人科技等主題，讓各級管理人員理解AI的核心概念、發展趨勢、應用場景和當中挑戰。另外，國家「十五五」規劃亦是重點培訓課程，公務員學院已經在內地舉辦的國家事務研習課程，增加有關「十五五」規劃的課題，並在平台推出中國規劃與「十五五」專題網頁等。她強調公務員隊伍作為政府施政骨幹，責無旁貸肩負起推進香港第一份五年規劃的重任，當局必須從制度和人才兩方面同步發力，全面提升公共治理能力，讓政府更高效地回應市民需要。