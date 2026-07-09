楊何蓓茵：無計劃常態化公開招聘高層職位　視乎部門實際運作需要

立法會通過「強化公務員治理效能」的議員議案。提出動議的民建聯議員林琳表示，面對AI浪潮、經濟轉型和市民日益提高的服務要求，公務員團隊必須持續求進，不斷提升治理水平。她認同當局推出公務員持續學習計劃，首階段要求高級公務員每年需參與公務員學院的課程，期望公務員更了解國家、國際和本地事務，掌握新發展和科技，更好制訂政策。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，政府著力推動「AI+政務」，不少部門已在實際工作中應用AI技術，亦取得初步成效，例如機電署的數碼工作日誌，取代過去超過有7萬部升降機和自動梯的傳統紙本紀錄，大大節省時間和人力資源。未來將會進一步透過「智方便」加強整合公共服務，包括年底前推出數碼企業身份平台，打造企業版的「智方便」。