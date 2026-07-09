強制舉報虐兒條例暫錄176宗舉報　涉188名兒童其中83人疑遭性侵

《強制舉報虐待兒童條例》已於今年1月20日起正式實施，社會福利、教育及醫療衞生界三個專業界別共25類指明專業人員在工作過程中若察覺懷疑嚴重虐兒，或懷疑兒童正面對遭受嚴重虐待的實際風險的個案，有法定責任作出舉報。強制舉報安排可為兒童提供更緊密有效的保護網。

截至6月底，政府在強制舉報虐待兒童機制下共接獲176宗舉報，涉及188名兒童。當中填報的懷疑傷害類別主要為性侵犯，涉及83名兒童，其次為身體傷害／虐待，涉及64名兒童，涉及疏忽照顧相關的傷害有32人，至於心理傷害／虐待和涉及多於一個類別的傷害，則分別有7人及2人。孫玉菡表示，當局已就所有舉報作個案篩查及採取適切跟進行動。相關人員以多專業合作模式跟進懷疑虐兒個案，為受虐兒童及其家人評估服務需要和制定跟進計劃。