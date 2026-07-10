石排灣邨空中飛「Dom」 已用安全套掛窗台 網民：要驗DNA

有住在香港仔石排灣邨的網民在社交平台發帖，稱被樓上高空擲物，驚現一個撕開了的安全套包裝袋，冷氣機窗台位更掛了一個已使用的安全套(facebook群組「石排灣街坊吹水會」)

為打擊罔顧公德高空擲物行為，房屋署近年引入AI人工智能技術，於公共屋邨推行「高空擲物監察系統」，希望追蹤掉落物軌跡位置鎖定涉事住戶單位。近日有住在香港仔石排灣邨的網民在社交平台發帖，稱被樓上高空擲物，驚現一個撕開了的安全套包裝袋，冷氣機窗台位更掛了一個已使用的安全套，樓主怒斥「點解可以咁無公德心！我屋企有小朋友㗎」。

樓主於facebook群組「石排灣街坊吹水會」發帖稱自己住在碧銀樓，以往已受高空擲物困擾，她稱5月份有一日見到一個包裝袋掉落窗口位置，當時她們全家不在家，至昨日回來就見到冷氣機窗台位掛住「衛生用品」，斥責「救命啊！點解可以咁無公德心！我呢個位置仲要係晾衫位置，屋企又有小朋友㗎」，可唔可以麻煩扔落垃圾桶啊，唔該晒啊！」從圖片所見，該單位窗邊位置有一個撕開了的安全套包裝袋，冷氣機窗台位置更掛着一個已用過的安全套搖搖欲墜，套內疑有液體，令人噁心。樓主及後稱已報管理處，「我有話比主任知，點知今日朝早大雨沖走左！然後主任頭先都回覆話好難知道具體係邊一層，只可以過來幫我地整走佢，然後出通告，加強巡樓，等於做唔到嘢。」

不少網民批評住戶毫無公德心，「咩心態呢？畜生都不如」、「咁核突」、「做乜唔揼喺自己個垃圾桶？係驚俾屋企人知？」、「兒孫滿地」、「都幾有手尾嘅，起碼都打返個結，如果唔係漏到周圍都係」。同時，亦有網民提倡執法部門應化身「偵探」調查，「先報警......睇下警察做唔做攞去驗DNA」，惟被其他人嘲諷「為高空擲物驗DNA? 笑話黎？公屋周地煙頭又去驗？周圍大小便又去驗？」

根據屋邨管理扣分制，高空拋擲破壞環境衛生的物件、亂拋垃圾可被扣7分；高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件更被即時扣除15分。如果公屋住戶在兩年內累計被扣除的分數達到16分，其租約將被終止。