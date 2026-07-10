家品店買模型手辦拆盒驚變煙彈　 救世軍：全面檢討回收流程

有網民在救世軍家品店以85元購買動漫手辦模型，打開包裝盒後，竟然發現裡面竟然是多盒「煙彈」，於是報警求助。(Threads)

有網民在社交平台Threads發文指，在救世軍家品店以85元購買動漫手辦模型，但打開包裝盒後，竟然發現裡面竟然是多盒「煙彈」，於是報警求助。救世軍表示已向顧客致歉並嚴肅跟進，包括檢查全線家品店產品，亦會全面檢討並改善捐贈物資的回收、分類與檢查流程。

周四（9日）一名網民於社交平台Threads發文，指在救世軍家品店購買毛公仔予女友，欲離開時見到一盒人氣動漫《我的英雄學院》角色「綠谷出久」模型僅售85元，於是向職員查詢，未查看後「直接畀錢走人」。

他及後發現模型雖未開封，但品牌標誌竟由日本知名玩具商「BANDAI」變成「DANDAI」，打開檢查驚見內藏數盒煙彈及食物，旁邊更有一張宣傳單張，令他擔心誤買疑似毒品，於是立即前往警署報警求助。

憂置身違法風險 街上遇警查必被捕

事主其後接獲救世軍職員來電，對方表示可作「特別處理」安排退款，並對造成不便致歉，但表明不會提供賠償，他對事件感到憤怒，指責救世軍誤售違禁品予顧客，令他差點誤墮法網，「救世軍嗰方面就話佢哋唔知，咁你任何情況賣嘢，你應該都係要確保入邊係啲咩，我都唔要求你一定要賣正版，至少唔係違禁品啦，對於浪費咗我咁多時間同我無啦啦要置身喺違法風險當中，佢講句唔好意思就完」。樓主又指若當時他在街上被警方扣查，必定百辭莫辯，「假設有個小朋友買咗佢又攞嚟食咁點解決？打開入邊原來係支槍有人拎咗去做不法行為咁又點？我無啦啦俾人拉咗最後又係一句唔好意思就算呀？」