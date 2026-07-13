狗隻入食肆｜食環署跟進20宗投訴　袁旭健：初期須適應是預期之中

容許狗隻進入獲准食肆措施上周四起實施，食環署署長袁旭健今早(13日)在港台節目說，暫時共收到約20宗投訴，主要涉及輕微違規，例如狗帶的長度及狗隻所坐的位置等，署方會跟進調查。他表示，人寵共融是城市發展趨勢，香港由零開始，初期出現適應及調整為預期之中，署方會繼續密切監察情況。
袁旭健表示，措施實施的首個周末運作安排大致暢順，形容氣氛理性及配合，雖然收到有些獲准食肆選擇退出，但數目不算多。食肆的參與情況穩定，亦理解有些食肆按本身情況有所選擇，亦有些在營運上要適應，例如人手安排、場地分隔及顧客反應等。他說，新措施改變了過往長久的做法，如果有食肆在運作過程中發現未準備好而暫時退出，當局認為是負責任的決定。
過去周末已巡查約2300次
袁旭健說，食環署約90人的專隊，在過去的周末已巡查約2,300次，當中包括獲准食肆，亦包括巡查400間未獲批的食肆。實施首個月是適應期，署方主要以輔導為主，會以「先勸喻、後執法」為原則，但他強調不等於放鬆監管，如果發現嚴重違規及影響到環境衞生及食物安全，會果斷跟進及執法。他又提到，若整體運作理想，預計最快6個月後考慮展開第二階段的申請，屆時會因應第一階段的運作而作出評估，再決定申請規模及細節上的安排。
發現資料有誤會直接撤銷准許
對於有獲批食肆受公契等所限無法讓狗隻進入，袁旭健強調每個情況都有出入，由於涉及租約、大廈公契等不同層面，因此須由申請人與業主自行協調，申請人有責任確認食肆所在地方是否容許狗隻進入，並作真確聲明。食環署若在申請時發現食肆不符合規定，將不會發出准許；若在批出後發現所提交的資料有誤，則會直接撤銷准許。署方會在下一階段的申請再作重點提醒。