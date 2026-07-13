狗隻入食肆｜食環署跟進20宗投訴　袁旭健：初期須適應是預期之中

容許狗隻進入獲准食肆措施上周四起實施，食環署署長袁旭健今早(13日)在港台節目說，暫時共收到約20宗投訴，主要涉及輕微違規，例如狗帶的長度及狗隻所坐的位置等，署方會跟進調查。他表示，人寵共融是城市發展趨勢，香港由零開始，初期出現適應及調整為預期之中，署方會繼續密切監察情況。

袁旭健表示，措施實施的首個周末運作安排大致暢順，形容氣氛理性及配合，雖然收到有些獲准食肆選擇退出，但數目不算多。食肆的參與情況穩定，亦理解有些食肆按本身情況有所選擇，亦有些在營運上要適應，例如人手安排、場地分隔及顧客反應等。他說，新措施改變了過往長久的做法，如果有食肆在運作過程中發現未準備好而暫時退出，當局認為是負責任的決定。