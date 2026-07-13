勞工界議員被前僱員控訴　李廣宇：已仁至義盡

工聯會勞工界立法會議員李廣宇捲入勞資糾紛

工聯會勞工界立法會議員李廣宇捲入勞資糾紛，被前助理控訴存在薪酬誤導、「過橋抽板」、拒發工作證明等。李廣宇則指對該前僱員是仁至義盡，其餘事情留待勞資審裁處處理。 該名前議員助理向《am730》等傳媒發出報料電郵，介紹自己擁有4年半議員助理經驗。他在去年底應徵李廣宇的議員助理，並期望月薪可獲5萬元。雙方於去年12月31日簽署2年合約，李廣宇當時以開支緊絀為由，以「你唔介意遲啲攞」及 「兩年後商議加薪 」 為誘因，提出每月發放七折薪金，其餘以年終4個月工作表現獎金取代，惟合約無清晰列明獎金的計算及發放條件。

當事人指入職後負責辦事處所有前期行政工作，包括開設積金易帳戶、安排各辦事處及員工保險、報稅、出糧、開支申領、 議員行程、首個地區辦事處租約及費用等工作。李廣宇的首個地區辦事處在今年5月17日開幕，相關籌備費用申領隨之完成。當事人於5月初因應翌月年假安排，提交了書面工作交接。隨後，李廣宇於5月29日向當事人發出即時解僱通知。當事人質疑解僱時機屬「階段性利用」，即辦事處全面投入運作後隨即終止僱傭關係。

解僱程序與後續處理 當事人表示在解僱當日，被要求即場簽署薪酬文件，他指控李廣宇拒絕給予合理時間核對，僅口頭表示：「日後發現出入可再作處理」，隨後李廣宇監督事主收拾部分物品即時離開。 拒發工作證明 當事人指出李廣宇在解僱前後，曾口頭承諾補發漏領的私人物品、修正薪酬錯漏、提供推薦信、保留員工醫療保險及協助引薦工作，至今無兌現上述承諾。當事人就事件向勞工處尋求協助，指上月初要求李廣宇提供工作證明，惟獲勞工處調停主任轉述李回覆若當事人不向勞資審裁處提出申索才會發出工作證明。當事人則指出缺乏工作證明，難以向新僱主證明過往專業經驗，對其職業生涯造成嚴重損害。當事人認為李廣宇明顯毫無誠信，且以法例的最低管理標準對待下屬，行為極不恰當及具欺騙成分。

李廣宇回覆傳媒查詢，強調是依法、依規遣散。李廣宇該點回應指控，指對方提出月薪5萬元時，已即時回應無法提供，但如果工作表現良好可以再發獎金。對方當時接受安排，而勞工處也不受理有關投訴，不明白為何要高調交予傳媒再指控一次。