私煙黨一千元日薪利誘DSE考生派傳單　民建聯倡為初犯未成年者設改過機制

私煙活動日趨猖獗，民建聯指出有應屆中學文憑試(DSE)考生以日薪1,000元被招攬，倡為初犯未成年者設改過機制。

民建聯在上月下旬至本月上旬進行調查，收到416份有效回覆。調查結果顯示，私煙問題已在社區普及化，75.6%受訪者表示過去一年在居住屋苑見過私煙宣傳單張；僅5.7%受訪者認為購買私煙存在困難。

青少年被利誘參與私煙罪行的情況普遍，57.9%受訪者表示知道社區內有青少年被利誘參與私煙罪行，其中以派發單張（77.5%）及運送私煙（63.3%）最為常見。近97%受訪者認為若私煙問題持續，將增加青少年開始吸煙及參與違法活動的風險。