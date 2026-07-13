私煙黨一千元日薪利誘DSE考生派傳單　民建聯倡為初犯未成年者設改過機制

私煙活動日趨猖獗，民建聯指出有應屆中學文憑試(DSE)考生以日薪1,000元被招攬，倡為初犯未成年者設改過機制。
民建聯在上月下旬至本月上旬進行調查，收到416份有效回覆。調查結果顯示，私煙問題已在社區普及化，75.6%受訪者表示過去一年在居住屋苑見過私煙宣傳單張；僅5.7%受訪者認為購買私煙存在困難。
青少年被利誘參與私煙罪行的情況普遍，57.9%受訪者表示知道社區內有青少年被利誘參與私煙罪行，其中以派發單張（77.5%）及運送私煙（63.3%）最為常見。近97%受訪者認為若私煙問題持續，將增加青少年開始吸煙及參與違法活動的風險。
許多青年以為最多只是罰款
調查團隊在網上發現疑似招聘暑期工在公屋派私煙傳單，標榜日薪1,000元、即日現金出糧。在深度訪問中，有應屆DSE考生分享被招攬的親身經歷，指對方最初以請宣傳員為名隱瞞私煙性質。該考生坦言：「當時薪高達200元，貪念與僥倖心理便會出現，難免心動想試幾日。」他更指出，身邊許多同輩對相關法律後果認知嚴重不足，普遍以為最多只是罰款。
民建聯立法會議員洪錦鉉建議控煙酒辦聯同教育局成立「校園防煙反私煙專隊」，深入學校展開防罪宣傳，提升學生對私煙禍害及相關法律後果的認識；並為初犯的未成年人設立改過機制，將一時失足的青少年轉介至警司警誡機制，不至於因案底而斷送前途。