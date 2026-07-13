天星小輪提出加價8毫至2元不等　倡推寵物共乘服務拓展客源

天星小輪提出加價三成，中環至尖沙咀及灣仔至尖沙咀兩條專營航線，建議每程加價8毫至2元不等，當中中環至尖沙咀平日上層擬由5元增至6.5元、周六、日及公眾假期擬由6.5元增至8.5元。另外，天星小輪建議在灣仔至尖沙咀航線推出寵物共乘服務，容許乘客在購買寵物通行證及符合指定要求下，攜帶寵物乘搭下層。

中環至尖沙咀上層周末擬收8.5元

運輸及物流局向立法會提交文件指，天星小輪今年3月申請兩條專營航線每程加價8毫至2元不等，整體各項加幅接近三成。當中，中環至尖沙咀線的周一至五上層成人收費，建議由5元加1.5元至6.5元，周六、日及公眾假期就由6.5元加2元至8.5元；下層的平日和周末則分別建議加價1.2元及1.7元。至於灣仔至尖沙咀航線，目前收費及建議加幅與中環至尖沙咀線上層一樣；天星小輪月票亦建議由190元加價三成至247元。

另外，天星小輪建議在灣仔至尖沙咀航線推出寵物共乘服務，容許乘客在支付船費以外另行購買建議定價25元的寵物通行證，並符合其他要求如須妥善約束有關寵物的情況下，攜帶寵物乘搭航線下層。天星小輪相信服務能拓展新客源，方便及吸引更多乘客帶同寵物乘搭渡輪，從而增加票務收益。