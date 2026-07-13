自動駕駛｜高鐵西九龍站至機鐵站接駁項目將測試　車程8分鐘最快明年第二季運作

連接港鐵機場快綫九龍站及高鐵香港西九龍站的自動車接駁，預計今年下半年可在兩站之間路段進行路面測試，並計劃明年第二季開始運作，提供載客及運載行李服務。運輸署表示，測試會安排4輛百度Apollo第六代自動車同時測試，視乎路面情況兩站之間車程預計約7至8分鐘。
5%高鐵旅客抵港後經機場離境
運輸署向油尖旺區議會提交文件指，約有5%旅客經高鐵抵港後會從香港國際機場離境，當中四成會於同日轉乘。在九龍站及高鐵西九龍站之間用自動車提供接駁服務，以及於西九龍站提供預辦登機、行李託運等服務，有助吸引更多旅客使用高鐵及香港國際機場出行。
自動車計劃今年下半年在兩站之間路段進行路面測試，期間會部署4輛可運載乘客及行李的自動車每日全日測試，路段包括匯民道、佐敦道、雅翔道、車站環迴路南、車站環迴路東及車站環迴路北，停車點包括匯民道香港西九龍站J出口對出、九龍站B出口及E出口對出。自動車會分別香港西九龍站停車場及九龍站停車位充電及泊車，測試期間車上會有一名至少具10年駕駛經驗及完成培訓的後備操作員。
預計今個月發出先導牌照
運輸署預計今個月會向項目發出自動車先導牌照，以便開始路面測試，在順利完成首階段測試里程後，可在第二階段展開非商業載客測試。整個項目預計明年第二季開始運作，運輸署稱可為航空及鐵路乘客提供多一個無縫接駁的便捷選擇，進一步提升乘客體驗。