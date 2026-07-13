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出版：2026-Jul-13 23:06
更新：2026-Jul-13 23:06

自動駕駛｜高鐵西九龍站至機鐵站接駁項目將測試　車程8分鐘最快明年第二季運作

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約有5%旅客經高鐵抵港後會從香港國際機場離境。(資料圖片／鍾式明攝)

約有5%旅客經高鐵抵港後會從香港國際機場離境。(資料圖片／鍾式明攝)

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連接港鐵機場快綫九龍站及高鐵香港西九龍站的自動車接駁，預計今年下半年可在兩站之間路段進行路面測試，並計劃明年第二季開始運作，提供載客及運載行李服務。運輸署表示，測試會安排4輛百度Apollo第六代自動車同時測試，視乎路面情況兩站之間車程預計約7至8分鐘。

港鐵九龍站至香港西九龍站接駁服務自動車固定測試路線。(區議會文件截圖) 港鐵九龍站至香港西九龍站接駁服務自動車測試期間，遇到擠塞或事故時由人手操作的路線。(區議會文件截圖) 約有5%旅客經高鐵抵港後會從香港國際機場離境。(資料圖片／林俊源攝) 連接九龍站及香港西九龍站的自動車接駁，計劃明年第二季開始運作。(資料圖片／蘇文傑攝) 連接九龍站及香港西九龍站的自動車接駁，計劃明年第二季開始運作。(資料圖片)

5%高鐵旅客抵港後經機場離境

運輸署向油尖旺區議會提交文件指，約有5%旅客經高鐵抵港後會從香港國際機場離境，當中四成會於同日轉乘。在九龍站及高鐵西九龍站之間用自動車提供接駁服務，以及於西九龍站提供預辦登機、行李託運等服務，有助吸引更多旅客使用高鐵及香港國際機場出行。

自動車計劃今年下半年在兩站之間路段進行路面測試，期間會部署4輛可運載乘客及行李的自動車每日全日測試，路段包括匯民道、佐敦道、雅翔道、車站環迴路南、車站環迴路東及車站環迴路北，停車點包括匯民道香港西九龍站J出口對出、九龍站B出口及E出口對出。自動車會分別香港西九龍站停車場及九龍站停車位充電及泊車，測試期間車上會有一名至少具10年駕駛經驗及完成培訓的後備操作員。

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預計今個月發出先導牌照

運輸署預計今個月會向項目發出自動車先導牌照，以便開始路面測試，在順利完成首階段測試里程後，可在第二階段展開非商業載客測試。整個項目預計明年第二季開始運作，運輸署稱可為航空及鐵路乘客提供多一個無縫接駁的便捷選擇，進一步提升乘客體驗。

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