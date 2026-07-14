准狗入食肆4日20投訴 署方：退出計劃數量不多

政府容許狗隻進入食肆措施生效數日，已在社會上掀起不少爭議，包括有參與食肆退出和狗主違規行為等。食環署長袁旭健昨早在電台節目稱，90人專隊過去周末共巡查食肆2,300次，當中400次涉及未獲批准的食肆，期間發現個別餐廳未有完全掌握指引要求，發出了一定數目口頭警告。他稱，首4日共接獲約20宗投訴，主要涉及狗帶的長度、狗隻所坐位置等輕微違規，整體運作大致暢順。

狗隻獲准進入食肆措施上周推出，食環署在首4日接獲約20宗投訴，主要涉及狗帶長度、狗隻所坐位置等輕微違規；又稱退出食肆數量不算多，如因應自身營運情況暫時退出是負責任的表現，整體參與情況仍然穩定。

袁旭健稱，措施正處於一個月適應期，署方原則是「先勸喻、後執法」，但強調這不等於放鬆監管，如發現嚴重違規、影響到環境衛生及食物安全，署方會即時果斷跟進及執法。如整體運作理想，下一階段食肆申請最快6個月後展開。

袁：暫退出屬負責任表現

對於新措施甫實施便有參與食肆退出，袁旭健說退出數量不多，整體參與情況依然穩定，又理解部分在人手安排、場地分隔上需時準備，或受地契、租約及大廈公契限制而無法落實，認為因應自身營運情況暫時退出是負責任的表現。