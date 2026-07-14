王振民：香港國安法全世界最溫和 沒有追求絕對安全

全國港澳研究會今日（14日）在本港舉行「以高水平安全護航高質量發展」專題宣講會，全國港澳研究會副會長、清華大學法學院教授王振民，發表專題演講。主講的全國港澳研究會副會長、清華大學法學院副院長王振民指，維護國安於任何地方都是頭等大事，香港在國安層面只開展了最低程度立法，形容是全世界最溫和、最保障法治和人權自由的。他強調維護國家安全絕對不能倒退，絕對不能回到2019年以前的狀況，「一放鬆就會退回去」，又指還有一些領域仍存在軟對抗。他又指各國的國安法案大多由行政機關主導起草，立法機關予以配合，稱在國家安全問題上若敢反對，就是政治不正確和不要選舉。

「若敢反對就是政治不正確」 王振民表示，對任何地方來說，維護國安都是頭等大事，確保國家不被分裂和侵略是各國各地慣例，而且會根據風險形勢變化和維護安全實際需要，修改完善相關法律。多國多地都在強化當地的國家安全立法，香港特別行政區亦不能例外，他形容加強維護國家安全的法律制度和執行機制建設，是一個必答題，也是一個漸進的過程，不是一天就完成的動作。 王振民指出，與英、美等國相比，中國的國家安全立法起步較晚、數量總體偏少，而且立法都是防禦性。近年來面對國家安全風險挑戰大增，特別是來自外部的遏制打壓愈演愈烈，必須根據外部安全形勢變化和維護國家安全的實際需要，進一步完善相關立法，用法律武裝自己、保護自己，形容維護國家安全的法律只有「進行時」、沒有「完成時」。

最低程度立法 沒有泛化安全 他認為香港維護國家安全只是開展了最低程度的立法，既沒有泛化安全，也沒有追求絕對安全，形容是全世界最溫和、最講法治、最保障人權自由的國家安全。王振民進一步以烈度劃分，如果將全世界各國維護國家安全的法律做比較，美國、英國是「最辣、最烈」的，歐盟等國家是「中辣」，而香港的法律是「低辣」，但「低辣」不意味着「不辣」，必須能解決問題，法律剛好夠用，沒有放大、沒有擴大。 有領域仍存在軟對抗