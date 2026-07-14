DSE放榜2026｜誕24狀元包括11超級狀元　近1.6萬考生達資助大學門檻

應屆中學文憑試(DSE)明日放榜，考評局透露今年共誕生24名「狀元」，當中11人為「超級狀元」，又指有近1.6萬名日校考生考獲升讀資助大學的最低門檻的「332A33」成績。此外，今屆DSE有7名考生被發現作弊而遭取消所有成績，考評局相信屬少數的個別個案，同時有33人被發現在試場內拍照，涉事科目分數已被降級。 達資助大學最低要求考生少2.5% 接近5.6萬名DSE莘莘學子的成果明日揭盅，今年DSE出席考生包括4.3萬名來自416間學校的日校考生，當中近3.1萬人考獲「22222」成績，符合報讀本地副學士課程要求，與去年比例相若：符合升讀大學最低門檻「332A33」成績的考生有15,973人，佔日校考生36.8%，整體按年少2.5%。若以1.3萬個大學聯招資助學額計算，即每約1.2名日校考生爭一個位。

通識變公民科助更多人奪高分 被問到今年誕生多少名狀元，考評局秘書長魏向東稱今年有來自15間學校的24名考生，包括14男10女，考獲6科5*成績及在公民與社會發展科達標拿A成為狀元，當中6男5女更在數學延伸部分同獲5，成為超級狀元，但就沒有取得7科5*及公民科達標的終極狀元。對於狀元數目再創新高，魏向東認為這反映考生整體表現或準備做得好，但指數目不應與通識科取消前直接比較、無關試卷難易程度。他同意由公民科取代通識科可能是原因之一，因為公民科只區分達標與否，學生能投放更多時間到其他科目，肯定有助更多人取得高分。