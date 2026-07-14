DSE放榜2026｜四名應屆DSE考生逆境自強 跨越身體限制追夢

應屆中學文憑試（DSE）明天放榜，四名來自不同學校的考生，雖面對身體殘疾、長期病患或專注力不足等挑戰，仍憑堅毅意志應考，並以積極態度規劃未來，冀將來學有所成後回饋社會，以自身經歷鼓勵更多逆境中的年輕人勇敢追夢。 就讀香港耀能協會高福耀紀念學校、19歲的張凱喬，患有大腦麻痺、肌張力過高及下半身癱瘓，需以輪椅代步。2018年升讀中一時，身體突然變得僵硬，之後生活無法自理及需高度照顧。她未有放棄，在學習上付出加倍努力，透過iPad拍照、語音輸入，以及老師口述代筆等方式克服障礙，今年在DSE應考6科。她表示，將來成為一位社工，並以自身經歷鼓勵受先天局限的同路人，強調不要因身體限制而放棄夢想，祝願DSE考生一起加油。

患「煙霧症」少年 備戰DSE歷喪親之痛 20歲的陳家浩就讀香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，患有「煙霧症」。此症因大腦血管因慢性狹窄狀似一縷煙霧，可能引致反覆中風、頭痛、癲癇或認知功能障礙，病症令他在學習上有一定困難，更常因壓力下出現頭痛，甚至需停下來休息。 備戰DSE期間經歷喪親之痛，加上身體限制，家浩未有放棄，為紓緩壓力，將DSE應考科目分開，今年只考三科明年再應考其餘科目。他指，應考期間雖因壓力誘發身體不適，仍咬緊牙關堅持完成考試，連中文科需寫滿600字的作文亦撐過去。

他自小熱愛運動，因病被迫暫別跑步，但他未有放棄人生，轉而鑽研視覺藝術，作品更成功入選當屆學生視覺藝術作品展。未來他希望成為運動員及廚師，以自身行動勉勵考生。