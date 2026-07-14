DSE放榜2026｜科大新學年設AI通識必修課 符合條件新生可獲逾10萬獎學金

隨著人工智能（AI）發展迅速，科技大學因應市場改革課程，以裝備學生迎接機遇與挑戰。科大將於新學年推出必修AI通識課程，提升學生在AI應用的能力和專業知識。另外亦設獎學金予JUPAS入讀新生，最高每年可獲逾10萬元。

科大繼去年新推出的生物醫學及健康科學課程後，由2026/27學年起，所有新入學本科生必須修讀六個學分的AI通識課程。課程分為兩部分，分別為「AI素養基礎：人機協同編排（Foundations of AI Literacy: Human–AI Orchestration）」及「AI視野（AI Horizon）」，由不同學院及學系開設，聚焦AI最新發展及跨學科應用。新課程旨在培養學生以批判性思維善用AI，為未來社會及職場做好準備。