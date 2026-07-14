DSE放榜2026｜科大新學年設AI通識必修課 符合條件新生可獲逾10萬獎學金

隨著人工智能（AI）發展迅速，科技大學因應市場改革課程，以裝備學生迎接機遇與挑戰。科大將於新學年推出必修AI通識課程，提升學生在AI應用的能力和專業知識。另外亦設獎學金予JUPAS入讀新生，最高每年可獲逾10萬元。
科大繼去年新推出的生物醫學及健康科學課程後，由2026/27學年起，所有新入學本科生必須修讀六個學分的AI通識課程。課程分為兩部分，分別為「AI素養基礎：人機協同編排（Foundations of AI Literacy: Human–AI Orchestration）」及「AI視野（AI Horizon）」，由不同學院及學系開設，聚焦AI最新發展及跨學科應用。新課程旨在培養學生以批判性思維善用AI，為未來社會及職場做好準備。
科大協理副校長（教學）馮志雄表示，人工智能正重塑各行各業的人才需求，學生在選擇大學課程時，除了重視學科知識，亦愈來愈關注課程能否裝備他們應對未來社會和職場的轉變。他強調，新AI通識課程有助乎學生培養「人機協同編排」思維，更能有效整合人類與AI的優勢。
另外，科大宣布，透過JUPAS入讀並符合條件的新生，最高每年可獲逾10萬元獎學金，當中包括全額學費獎學金及生活津貼。科大亦設有涵蓋理學、工程、工商管理、人文社會科學及跨學科課程的多元獎學金，以表揚學生在學術、創新創業、體育、藝術及領導才能等方面的卓越表現，為學生提供全面而多元的發展支援。