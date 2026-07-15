宏福苑聽證會｜市建局稱無法靠一己之力處理圍標「招標妥不是杜絕圍標的堡壘」（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立調查委員會今日（15日）起一連三日舉行第六輪、亦是最後一輪聽證會，將聽取各個涉事方的總結陳詞。
委員會主席陸啟康表示，較早前已收到8個涉事方提交的書面陳詞，包括政府、市建局、9位宏福苑居民。此外，亦收到宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會（新管委會）、置邦興業有限公司、宏泰消防工程有限公司、中華發展工程有限公司董事梁秉基的書面陳詞。其中，宏泰消防工程有限公司及新管委會已表示僅提交書面陳詞，不會作出口述陳述。
市建局無法做系統性核查 不代表無作為
【11：30更新】市區重建局代表大律師呂世杰稱，委員會律師、以致居民等，有聲音指市建局矮化自身職能，他們不能同意，只是想解釋市建局遇到的困難。呂世杰重申，市建局非執法機構，非百份百取締圍標，市建局無角色，非搜證專家，只能令圍標難發生，而且證人涉三合會，常因擔心被報復而不敢舉報。呂世杰續稱，市建局實際動用的資源有限。他舉例稱，電子招標平台每年接收約 1.7份萬標書，登記用戶承建商約有442間，要交叉核對董事屬「浩大工程」。他又稱，資料「可被更改」，市建有限資源能做。他說，市建局無法做系統性的核查，但這不代表局方無所有為。
「招標妥不是杜絕圍標的堡壘」
政府已於2027-28 財政預算中申請向市建局撥款合共3億元，當中1億元是起動資金，讓市建局成立子公司專責提供加強版「招標妥」服務並讓子公司有足夠起始資金推出新服務；另外2億元則為使用加強版「招標妥」服務的業主提供該服務的費用寬減資助。加強版招標妥的內容包括推出更嚴格的顧問公司和承建商「預審名單」、由市建局監督開標及評標流程等，巿建局正與政府敲訂服務細節，並會適時公布詳情。
呂世杰稱市建局會「儘量」減低圍標風險，有兩方面為市建局是做到的偵測，一是「過低的顧問價格」，在「加強版招標妥」中，市建局會代業主招標，如價錢過低或過高，市建局會發現得到。二是發現其刑事紀錄。市建局將設更嚴格的預審名單，由於政府及市建局仍討論細節，無法透露更多招標妥的細節。
呂世杰總結稱，市建局可做得更好，最大困難是無法靠一己之力處理圍標，故未來透過加強版招標妥做到更多，當年推出招標妥的目的，是為大廈復修市場帶來秩序。在過去十年間，它已提升招標程序的競爭性及透明度，「但它不是杜絕圍標或罪犯的完整答案，它是一道有用的屏障，但它不是堡壘。」
【11：00更新】代表管理公司置邦興業（ISS）的大律師何卓衡總結指，智邦在大維修中無被委任為顧問角色，每月酬金2萬多元，無就大維修收任何費用，無被法團委任為工程監督。置邦曾跟進居民的投訴，向顧問公司鴻毅及工程公司宏業反映，前線員工亦阻止工人吸煙，但「無法律權力去執行相關規定」。
至於後樓梯開生口，委員會提到置邦大火前可將生口投訴轉介ICU，但在ICU證人作供得知，ICU有收到過相片，視察後認為無火警風險。
置邦電工錯誤關總掣 因無消防承辦商在場
對於置邦電工羅國瑞錯誤關閉消防總掣，代表律師指羅的不小心固然令人遺憾，但委員會要全面考慮實際情況，認為委員會要考慮，負責維修水缸的中華發展為何不在現場？為何關閉電掣三個月無人發現？
置邦認為，當時電工根據合規人士要求而協助，當時也無理由懷疑宏業不會安排消防裝置承辦商到場，但宏業委任的消防裝置承辦商中華發展「不見影蹤」，令置邦電工在沒有專業指導下關閉電掣，質疑中華發展沒有代表在場，情况更值得關注，相信如有中華代表在場，置邦電工的「意外」不會發生。
置邦批宏泰消防董事口供完全不可信
何卓衡又指，大火前一周宏泰消防已發現總掣被關閉，被問及為何不重開總掣，宏泰消防董事鍾傑文作供指「不要教人做嘢」。何卓衡指，鍾傑文心態令人費解。鍾傑文聲稱11月21日，與置邦員工鄭芷盈有9秒通話，要求鄭芷盈提供SDN（消防裝置關閉通知書），但當鄭芷盈提供證據證明是未接來電，鍾傑文便說是無來電顯示的6秒通話，何卓衡批評鍾傑文的口供信口雌黃、完全不可信。
政府代表書面陳詞近400頁
【10：20更新】陸啟康表示，今早先由置邦物業管理有限公司的代表大律師陳詞，隨後依次為梁炳基、市建局、居民代表、政府及獨立委員會大律師。為配合各代表大律師的日程安排，預計今日聽證會將於下午1時前結束，明日上午10時繼續聽取餘下總結陳詞。
陸續指，目前收到的政府代表書面陳詞接近400頁，委員會大律師的陳詞則約600頁。為方便理解，各方不會在聽證會上逐段讀出，書面陳詞將於作出口述前，即早上9時30分上載至委員會網站，明日及後日亦採用相同安排；又強調獨立委員會最終就職權範圍內事宜所作的研判結論及改善建議，將於提交行政長官的報告中詳細交代，有關建議需顧及資源配套、操作細節、市民承受能力、持份者角色及市場情況等因素，因此預期改善建議總體屬方向性。