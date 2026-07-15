宏福苑聽證會｜8涉事方已提交書面陳詞 部分僅書面不作口述（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立調查委員會今日（15日）起一連三日舉行第五輪、亦是最後一輪聽證會。（資料圖片／蘇文傑 攝）

大埔宏福苑火災獨立調查委員會今日（15日）起一連三日舉行第五輪、亦是最後一輪聽證會，將聽取各個涉事方的總結陳詞。

委員會主席陸啟康表示，較早前已收到8個涉事方提交的書面陳詞，包括政府、市建局、9位宏福苑居民。此外，亦收到宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會（新管委會）、置邦興業有限公司、宏泰消防工程有限公司、中華發展工程有限公司董事梁秉基的書面陳詞。其中，宏泰消防工程有限公司及新管委會已表示僅提交書面陳詞，不會作出口述陳述。