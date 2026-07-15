宏福苑聽證會｜8涉事方已提交書面陳詞 部分僅書面不作口述（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立調查委員會今日（15日）起一連三日舉行第五輪、亦是最後一輪聽證會，將聽取各個涉事方的總結陳詞。
委員會主席陸啟康表示，較早前已收到8個涉事方提交的書面陳詞，包括政府、市建局、9位宏福苑居民。此外，亦收到宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會（新管委會）、置邦興業有限公司、宏泰消防工程有限公司、中華發展工程有限公司董事梁秉基的書面陳詞。其中，宏泰消防工程有限公司及新管委會已表示僅提交書面陳詞，不會作出口述陳述。
收到政府代表書面陳詞接近400頁 委員會大律師陳詞約600頁
陸啟康表示，今早先由置邦物業管理有限公司的代表大律師陳詞，隨後依次為梁炳基、市建局、居民代表、政府及獨立委員會大律師。為配合各代表大律師的日程安排，預計今日聽證會將於下午1時前結束，明日上午10時繼續聽取餘下總結陳詞。
陸續指，目前收到的政府代表書面陳詞接近400頁，委員會大律師的陳詞則約600頁。為方便理解，各方不會在聽證會上逐段讀出，書面陳詞將於作出口述前，即早上9時30分上載至委員會網站，明日及後日亦採用相同安排；又強調獨立委員會最終就職權範圍內事宜所作的研判結論及改善建議，將於提交行政長官的報告中詳細交代，有關建議需顧及資源配套、操作細節、市民承受能力、持份者角色及市場情況等因素，因此預期改善建議總體屬方向性。