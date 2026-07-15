宏福苑聽證會｜競委會：有圍標由三合會領導 有時涉及行賄及暴力（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立調查委員會今日（15日）起一連三日舉行第六輪、亦是最後一輪聽證會，將聽取各個涉事方的總結陳詞。 委員會主席陸啟康表示，較早前已收到8個涉事方提交的書面陳詞，包括政府、市建局、9位宏福苑居民。此外，亦收到宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會（新管委會）、置邦興業有限公司、宏泰消防工程有限公司、中華發展工程有限公司董事梁秉基的書面陳詞。其中，宏泰消防工程有限公司及新管委會已表示僅提交書面陳詞，不會作出口述陳述。

競委會：黑社會圍標 行賄、施暴、擾亂 【13：30更新】競委會行政總監（法律事務）李曉亮在總結陳詞稱，香港存在圍標集團，「有時有三合會領導，有時有三合會協助」。黑社會有時行賄，有時針對物管公司，如使用暴力，有案件中自稱黑社會對競爭者施加暴力，另有案例顯示，揀選顧問時，有不法之徒圖擾亂揀選過程。 另有幽靈標的做法，他們一起入標，營造激烈競爭假象。另有圍標集團將所有陋習一併使用。競委會以兩宗新案為例，其中一個是一承辦商「借標」予另一圍標集團，涉及數量「非常之多」；另一宗案件則是在招標初期，有圍標想在招標落手，除了找旗下承辦商合作，同時找坊間其他承辦商合作。李形容事件滑稽，做法「明目張膽」。

現時法例不具阻嚇力 建議反競爭行為刑事化 競委會建議，立法者應考慮條例清晰寫明就反競爭行為的罰款程序、舉證標準應達刑事標準。參考加拿大、澳洲法例，給予足夠訊息，若參與競爭，將面對巨大罰款機會：「參與人士每呃人一蚊都要畀返出嚟」，亦需確保罰款款阻嚇作用。競委會又建議，立法者考慮將所有標書相關的反競爭行為刑事化，將參與圍標者風險提高，不但面對罰款，亦面臨監禁。此外，對於密謀行為難偵察，他指競委會連同執法部門作調查，如競委會三月提交的調查。

市建局無法做系統性核查 不代表無作為 【11：30更新】市區重建局代表大律師呂世杰稱，委員會律師、以致居民等，有聲音指市建局矮化自身職能，他們不能同意，只是想解釋市建局遇到的困難。呂世杰重申，市建局非執法機構，非百份百取締圍標，市建局無角色，非搜證專家，只能令圍標難發生，而且證人涉三合會，常因擔心被報復而不敢舉報。呂世杰續稱，市建局實際動用的資源有限。他舉例稱，電子招標平台每年接收約 1.7份萬標書，登記用戶承建商約有442間，要交叉核對董事屬「浩大工程」。他又稱，資料「可被更改」，市建有限資源能做。他說，市建局無法做系統性的核查，但這不代表局方無所有為。

「招標妥不是杜絕圍標的堡壘」 政府已於2027-28 財政預算中申請向市建局撥款合共3億元，當中1億元是起動資金，讓市建局成立子公司專責提供加強版「招標妥」服務並讓子公司有足夠起始資金推出新服務；另外2億元則為使用加強版「招標妥」服務的業主提供該服務的費用寬減資助。加強版招標妥的內容包括推出更嚴格的顧問公司和承建商「預審名單」、由市建局監督開標及評標流程等，巿建局正與政府敲訂服務細節，並會適時公布詳情。 呂世杰稱市建局會「儘量」減低圍標風險，有兩方面為市建局是做到的偵測，一是「過低的顧問價格」，在「加強版招標妥」中，市建局會代業主招標，如價錢過低或過高，市建局會發現得到。二是發現其刑事紀錄。市建局將設更嚴格的預審名單，由於政府及市建局仍討論細節，無法透露更多招標妥的細節。

呂世杰總結稱，市建局可做得更好，最大困難是無法靠一己之力處理圍標，故未來透過加強版招標妥做到更多，當年推出招標妥的目的，是為大廈復修市場帶來秩序。在過去十年間，它已提升招標程序的競爭性及透明度，「但它不是杜絕圍標或罪犯的完整答案，它是一道有用的屏障，但它不是堡壘。」 【11：00更新】代表管理公司置邦興業（ISS）的大律師何卓衡總結指，智邦在大維修中無被委任為顧問角色，每月酬金2萬多元，無就大維修收任何費用，無被法團委任為工程監督。置邦曾跟進居民的投訴，向顧問公司鴻毅及工程公司宏業反映，前線員工亦阻止工人吸煙，但「無法律權力去執行相關規定」。

至於後樓梯開生口，委員會提到置邦大火前可將生口投訴轉介ICU，但在ICU證人作供得知，ICU有收到過相片，視察後認為無火警風險。 置邦電工錯誤關總掣 因無消防承辦商在場 對於置邦電工羅國瑞錯誤關閉消防總掣，代表律師指羅的不小心固然令人遺憾，但委員會要全面考慮實際情況，認為委員會要考慮，負責維修水缸的中華發展為何不在現場？為何關閉電掣三個月無人發現？ 置邦認為，當時電工根據合規人士要求而協助，當時也無理由懷疑宏業不會安排消防裝置承辦商到場，但宏業委任的消防裝置承辦商中華發展「不見影蹤」，令置邦電工在沒有專業指導下關閉電掣，質疑中華發展沒有代表在場，情况更值得關注，相信如有中華代表在場，置邦電工的「意外」不會發生。

置邦批宏泰消防董事口供完全不可信 何卓衡又指，大火前一周宏泰消防已發現總掣被關閉，被問及為何不重開總掣，宏泰消防董事鍾傑文作供指「不要教人做嘢」。何卓衡指，鍾傑文心態令人費解。鍾傑文聲稱11月21日，與置邦員工鄭芷盈有9秒通話，要求鄭芷盈提供SDN（消防裝置關閉通知書），但當鄭芷盈提供證據證明是未接來電，鍾傑文便說是無來電顯示的6秒通話，何卓衡批評鍾傑文的口供信口雌黃、完全不可信。 政府代表書面陳詞近400頁 【10：20更新】陸啟康表示，今早先由置邦物業管理有限公司的代表大律師陳詞，隨後依次為梁炳基、市建局、居民代表、政府及獨立委員會大律師。為配合各代表大律師的日程安排，預計今日聽證會將於下午1時前結束，明日上午10時繼續聽取餘下總結陳詞。