戲院2026上半年票房升25%　港產片票房2.86億勝去年全年

署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，今年上半年本港戲院總票房收入較去年同期上升25%，其中香港電影票房收入2.86億元，已較去年全年增長32%。他說去年全年票房總收入為11.31億元元，與2020至2024年平均水平相若，但較2019年疫情前的19.23億下跌41%，而同期港產片票房只下跌約14%，可見整體票房下跌主要因為缺乏國際賣座大片。

目前共有54間戲院 較10年前為多

劉震出席立法會大會回覆議員質詢表示，目前全港18區共有54間戲院，較10年前的48間為多，與2019年疫情前的61間接近，部分結業的戲院亦有新的營運商接手。截至6月底，電影發展基金共批出約500個項目，涉及約15億元，其中約6億元為超過120部電影提供融資或資助，這些電影起用超過120名新晉導演及監製，亦在本地或境外頒獎禮或影展中，取得超過370項提名，共獲290多個本地及國際獎項，部分電影票房不俗，例如《毒舌大狀》成為首部本地票房累積過億元的電影等。