江旻憓提任內第二項書面質詢 籲旅遊業聘用中高齡人士

新一屆立法會上任逾7個月，奧運劍擊金牌得主、立法會旅遊界議員江旻憓提出任內第二項書面質詢，建議旅遊業聘用中高齡人士，勞工及福利局局長孫玉菡回覆指，政府正就「再就業津貼試行計劃」進行中期檢討，並配合「中高齡就業計劃」探討優化。同時，旅遊業監管局亦推出「專項專牌」導遊牌照，推動具知識閱歷的退休人士入行。

江旻憓指旅遊業正加快轉型升級。然而業界在酒店、導遊、景點營運、旅遊交通配套及後勤支援等多個環節仍面對不同程度的人手短缺，影響接待旅客能力。另一方面，本港不少中高齡及已退休人士具備豐富工作經驗，當中有人願意以全職、兼職或彈性模式重投職場，政府會否鼓勵旅遊業界、職訓機構及相關部門合作，為中高齡及退休人士開設針對性培訓課程，並研究提高或優化在職培訓津貼，以協助他們取得所需技能及專業資格，及否考慮進一步簡化「中高齡就業計劃」的申請及審批流程，特別是為中小型旅行社、景點營運者及旅遊相關企業減少行政負擔，以提升業界聘用中高齡人士的誘因，及制訂專屬的旅遊業人力發展策略，將中高齡人士再就業納入旅遊業長遠人力規劃之中。