宏福苑大火｜置邦稱消防總掣關閉屬「遺憾」 中華發展指有火警鐘仍難逃生 陸啟康反駁

大埔宏福苑大火獨立委員會昨起一連3日舉行第六輪聽證會，聽取各方總結陳辭。昨先由宏福苑物管公司「置邦興業」、市建局、競委會及消防裝置承辦商「中華發展」董事代表陳詞。早前聽證會揭示置邦的電工在大維修期間意外關閉消防泵總掣，令火警鐘無響。代表置邦的一方形容是「遺憾」，惟質疑大維修承建商「宏業」聘請的消防承辦商「中華發展」不見蹤影。代表中華發展的一方稱，即使火警鐘正常運作，居民是否有足夠時間逃生仍屬疑問，惟遭委員會主席陸啟康反駁。

陸啟康在會上表示，已收到8個涉事方提交總結書面陳詞，包括政府、競委會、市建局、9名宏福苑居民、宏福苑以徐滿柑為主席的第12屆業主立案法團管理委員會、置邦興業、消防承辦商「宏泰消防」及「中華發展」。委員會在向行政長官提交的正式報告中，會詳列防止同類事故的具體建議，其中對於政府職權範圍的建議會較為方向性。 早前聽證會上揭示置邦的電工羅國瑞在大維修期間為消防水缸放水時，意外關掉八座大廈的消防總掣，置邦興業的代表大律師何卓衡昨陳詞時形容羅此舉是「遺憾」；惟他指出羅是按宏業要求作此舉，並質疑由宏業委任的中華發展未曾到場，又指另一消防裝置承辦商「宏泰」曾發現大廈的火警系統失靈，但未有作出跟進。他又強調，置邦無權力監督工程，即使接獲投訴能做的亦有限。

何卓衡又稱，置邦對大火感到悲痛，一直虛心聆聽聽證會，盼透過調查尋改善空間。 陸啟康指消防鐘無用 無人會同意 代表中華發展董事梁秉基的律師陳熾龍表示，梁秉基一直真誠相信宏業本身已是註冊消防裝置承辦商，會完成所需檢查，才指示公司提交「消防裝置關閉通知書」，強調他並非故意違規。對於梁秉基早前於聽證會作供期間，曾被委員會律師問及中華發展的行為猶如橡皮圖章，梁秉基當時表示同意，陳熾龍解釋，當時委員會代表大律師曾著梁秉基在不考慮解釋的前提下回答，認為委員會刻意無視其解釋。

陳熾龍又指，雖然火警鐘能助居民逃生，但在今次大火中居民的逃生時間很短，並引述跨部門小組報告中曾指逃生時間不多於10分鐘。陸啟康隨即反駁指「如果你話俾我聽消防鐘無用，呢度無人會同意你講法」；又稱若用此說法減低錯誤和責任，「抱歉係幾難接受」。 市建局會作全面檢討和改善 市建局代表、資深大律師呂世杰陳辭時稱，市建局只是樓宇維修的促進者，非負責打擊圍標的執法機構，強調招標妥措施是「一道有用的屏障，但不是堡壘」。呂世杰續指，對於有人質疑市建局矮化自身職能，市建局不完全同意，並重申市建局的職能是減低圍標風險。他又指，市建局承認在若干方面有進步空間，會全面檢討及作出改善；未來會透過加強版「招標妥」做得更多。