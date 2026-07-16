宏福苑聽證會︱政府代表總結陳詞：多方蓄意合謀違法 現有制度不足以揭示 暫未點名問責部門

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，今日（16日）繼續舉行第六輪聽證會，由政府代表總結陳詞。其中政府在書面陳詞提到火災涉及多方蓄意合謀違法，而現有制度不足以揭示問題，但暫時未點名甚麼部門可能要問責。 居民代表大律師：宏業對居民投訴置若罔聞 鴻毅充當「橡皮圖章」 【11：00更新】代表九位宏福苑居民的大律師譚俊傑表示，單就火警懷疑由煙頭引致一事而言，聽證會中已有不少居民作供表示，在火災發生前居民已多次投訴有工人在棚架上吸煙，而管理公司亦承認曾多次向承建商反映有關問題，承建商宏業對相關投訴一直置若罔聞。他續指，居民曾就發泡膠封窗的做法及其潛在火災風險、棚網是否具備阻燃性能，以及是否應同時為八座大廈搭建棚架等問題提出關注，強調宏業為節省成本，不惜使用不具阻燃性能的棚網，並在獨立審查組巡查期間刻意魚目混珠，試圖掩飾有關情況。

至於鴻毅建築師有限公司及註冊檢驗人員吳躍。譚俊傑表示，吳躍不但從未到工程現場實地視察，更只是充當「橡皮圖章」，應鴻毅要求簽署及批准相關文件，以換取酬勞，其監督職能形同虛設。他續說，宏福苑居民聘用鴻毅擔任工程顧問，目的顯然是希望其運用專業知識及獨立判斷，保障居民的最佳利益。鴻毅非但沒有履行上述職責，反而多次容許存在重大安全風險的施工 安排繼續進行，完全辜負居民對其專業的信任。 譚俊傑續指，中華發展僅提交關閉消防裝置的SDN而從未到訪現場、從未獨立評估關閉消防裝置的需要及後果；宏泰消防有數次機會發現消防裝置被關閉，卻因「行規」而沒有通知消防處或中華發展跟進。他建議未來就大型維修工程統一責任，令承辦商不會再「左推右推」。

物管公司置邦方面，譚俊傑說居民主要關注其在授權票的處理手法，「打個交叉當簽名係絕不能接受」。他又提到置邦本身有指引，但原來前線員工不清楚相關指引，亦反映存在培訓不足問題。他代表居民建議，授權票應要有監督及設上限，令個別人士無法獲取太過大量的授權票。 政府代表總結現行制度五大系統弱點 【10：30更新】政府在書面陳辭指出，現行制度存在的五個系統性弱點，包括制度設計依賴專業人士的操守和能力，惟在面對蓄意合謀或完全怠忽職守之情況時，不足以揭示有關違法行為及濫用的情況；以統計抽樣為基礎的審核機制不足以偵測蓄意和有組織的隱瞞、有關違法行為及濫用的情況；程序指引及工作守則存在改善空間；屋宇署與ICU之間溝通機制存在弱點；以及科技應用存在滯後。

在聽證會期間，來自六個政府部門及專責小組的31名證人於13個聆訊日出庭作供。獨立委員會共接獲近百萬份文件，數據總量超過1TB。 就未有出席聆訊或提供證供的涉事方，獨立委員會有權根據現有證據的整體情況，按照常理作出事實裁斷及推論（包括不利的事實裁斷及推論）。舉證準則方面，無任何一方承擔正式舉證責任。一般適用民事舉證準則（即相對可能性的衡量）。就嚴重性較高的事實裁斷，獨立委員會可考慮所需證據的說服力是否與指控的嚴重程度相稱。就成因判斷，獨立委員會亦可考慮運用常理區分「真正、實質、直接或有效的原因」與較為間接的背景條件。