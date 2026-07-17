飛躍理想助青年尋航向 兩前學員成業界新力軍

部分人對航空業從業員的印象限於機師或客艙中的空服員，其實每趟航班的安全起降，須依靠龐大的幕後團隊，「飛躍理想計劃」不僅成學員認識航空的窗口，更是夢想啟航的跑道。當中有被喻為「地上飛行員」的航班簽派員指，中學時對未來感到迷惘，參與計劃後找到屬於自己的航向。

葉慧瑄(Yolanda)任職國泰航空航班簽派員逾4年。回顧高中時期，她形容當時對未來感到迷惘，僅隱約感覺對航空業抱持熱忱。懷著探索之心，她參加了國泰於2007至2008年間舉辦的第三屆「飛躍理想青年學院」。當時她對航空業認知有限，誤以為只有機師與空服員，透過計劃不僅讓她深入了解行業運作，更學習到飛機飛行原理及各類影響飛行因素等專業知識。之後獲安排到海外飛行學院體驗；那次經歷確立了投身航空業的決心。