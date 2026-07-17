飛躍理想助青年尋航向 兩前學員成業界新力軍

部分人對航空業從業員的印象限於機師或客艙中的空服員，其實每趟航班的安全起降，須依靠龐大的幕後團隊，「飛躍理想計劃」不僅成學員認識航空的窗口，更是夢想啟航的跑道。當中有被喻為「地上飛行員」的航班簽派員指，中學時對未來感到迷惘，參與計劃後找到屬於自己的航向。
葉慧瑄(Yolanda)任職國泰航空航班簽派員逾4年。回顧高中時期，她形容當時對未來感到迷惘，僅隱約感覺對航空業抱持熱忱。懷著探索之心，她參加了國泰於2007至2008年間舉辦的第三屆「飛躍理想青年學院」。當時她對航空業認知有限，誤以為只有機師與空服員，透過計劃不僅讓她深入了解行業運作，更學習到飛機飛行原理及各類影響飛行因素等專業知識。之後獲安排到海外飛行學院體驗；那次經歷確立了投身航空業的決心。
Yolanda已投身航空業14年，最初十年在地面服務崗位工作，之後轉職加入飛行營運部任航班簽派員。職責包括為機師規劃飛行路線、精確計算載重，並按即時天氣狀況及飛機數據調整方案，確保每一趟飛行的安全與效率。她形容，工作具挑戰，但亦樂在其中。
同樣受計劃啟發的，還有任職國泰波音貨機副機師的吳文朔(Wilson)。他在2019年參與計劃，大學三年級暑假因獲國泰見習機師培訓機會，遂決定放棄美國學業，投身航空業發展。Wilson現時負責駕駛波音747-400貨機，執行往返歐洲、北美及南非等地的航班任務，他提到，前輩總是不厭其煩地解答他的問題，「唔係當你小朋友，而係一位未來同事」。這種薪火相傳的文化令他深受感動，亦堅定投身航空業的決心，並於2023年正式加入國泰。