國泰飛躍理想青年學院首赴成都 80香港內地青年共探航空夢

翱翔雲霄是不少青年的夢想，國泰航空擴大今屆「飛躍理想青年學院」活動規模，首次安排內地和香港兩地學員橫跨成都、香港，認識航空產業運作與發展。有香港學員參與活動後，對航空業興趣更濃厚，矢志加入國泰見習機師培訓計劃，邁向藍天夢想。內地學員則表示，這次體驗不僅拓展了航空視野，並與香港學員建立友誼。

來自香港學員陳頌恆稱，因熱愛旅行，享受翱翔天際的感覺，亦對航空業產生濃厚興趣；早前贏得首屆「國泰校際航空問答挑戰賽」，獲選參與「飛躍理想青年學院」成都交流團。身為「機迷」的陳頌恆表示，專業模擬飛行體驗令他留下最深刻印象。他指，平日雖然也會在家玩模擬飛行遊戲，但親身置身真實機體內，面對各種複雜儀表和控制按鈕，感受到截然不同的臨場體驗，令他大開眼界。

另一位香港學員則是中三學生符蓉亦被模擬駕駛體驗所震撼。她透露，兒時曾拍攝廣告須身穿機師制服，「(當時)着上已感受到一股獨特力量」，亦因此立志成為機師。但她稱，在參與計劃前，因不認識從事航空業的人，有感夢想遙不可及，在胞兄參加「飛躍理想計劃」後，她亦把握機會報名，望深入探索航空領域。符蓉又稱，是次機會讓她認識更多不同文化的人，擴闊眼界。

今次活動亦有來自內地學員，與香港年輕人一起認識航空業。來自成都的李向晴與深圳的后潤超均表示很享受與香港學生交流，欣賞香港學員非常熱情，雙方透過語言互學化解隔閡，這次體驗不僅拓展了他們的航空視野，也讓他們建立友誼。