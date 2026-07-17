國泰飛躍理想青年學院首赴成都 80香港內地青年共探航空夢

翱翔雲霄是不少青年的夢想，國泰航空擴大今屆「飛躍理想青年學院」活動規模，首次安排內地和香港兩地學員橫跨成都、香港，認識航空產業運作與發展。有香港學員參與活動後，對航空業興趣更濃厚，矢志加入國泰見習機師培訓計劃，邁向藍天夢想。內地學員則表示，這次體驗不僅拓展了航空視野，並與香港學員建立友誼。
圖、文︰李朗僑 成都直擊
來自香港學員陳頌恆稱，因熱愛旅行，享受翱翔天際的感覺，亦對航空業產生濃厚興趣；早前贏得首屆「國泰校際航空問答挑戰賽」，獲選參與「飛躍理想青年學院」成都交流團。身為「機迷」的陳頌恆表示，專業模擬飛行體驗令他留下最深刻印象。他指，平日雖然也會在家玩模擬飛行遊戲，但親身置身真實機體內，面對各種複雜儀表和控制按鈕，感受到截然不同的臨場體驗，令他大開眼界。
應屆文憑試考生陳頌恆已積極規劃理想，正計劃修讀航空工程或入讀航空學院，矢志加入國泰見習機師培訓計劃，實踐航天夢。
另一位香港學員則是中三學生符蓉亦被模擬駕駛體驗所震撼。她透露，兒時曾拍攝廣告須身穿機師制服，「(當時)着上已感受到一股獨特力量」，亦因此立志成為機師。但她稱，在參與計劃前，因不認識從事航空業的人，有感夢想遙不可及，在胞兄參加「飛躍理想計劃」後，她亦把握機會報名，望深入探索航空領域。符蓉又稱，是次機會讓她認識更多不同文化的人，擴闊眼界。
今次活動亦有來自內地學員，與香港年輕人一起認識航空業。來自成都的李向晴與深圳的后潤超均表示很享受與香港學生交流，欣賞香港學員非常熱情，雙方透過語言互學化解隔閡，這次體驗不僅拓展了他們的航空視野，也讓他們建立友誼。
國泰航空舉辦的「飛躍理想計劃」今年踏入第十屆，計劃下活動「飛躍理想青年學院」今年首次安排40名香港青年與40名內地學員一同參與體驗活動和參觀，先在成都參觀中國民用航空飛行學院等，更可體驗模擬飛行器、聆聽飛行員講座。相關學員之後會在港深入認識國際航空樞紐的運作體系，包括參觀國泰城、民航處及港機工程。表現優異的學員，更有機會到澳洲阿德萊德參與飛行體驗課程，並與當地航空人士交流。
飛躍理想計劃培育逾8800學員
國泰顧客及商務總裁劉凱詩稱，今年適逢國泰第80周年，亦是「飛躍理想計劃」舉行第十屆，故把計劃升級，飛躍理想青年學院與中國宋慶齡基金會合作，匯聚中港兩地對航空業充滿熱誠的青年，透過不同文化背景交流，互相啟發與學習。她指，「飛躍理想計劃」不僅是國泰對社會責任，更是對航空業人才的長期投資；計劃始於2003年，至今已培育超過8,800名學員，當中不少畢業生亦加入航空業，即便學員最終未從事相關行業，國泰亦樂見他們從計劃中獲得啟發，找到自己的發展方向。
劉凱詩指出，航空業對年輕人深具吸引力，招聘反應踴躍。面對人工智能科技普及，她強調未來人才除須具國際視野與溝通力外，更應具備好奇心，勇於創新以應對挑戰。