聽證會｜宏福苑居民指政府有不可推卸責任 政府代表：指當局是始作俑者欠公允

大埔宏福苑大火獨立委員會昨舉行第六輪聽證會，由宏福苑居民代表和政府代表總結陳辭。代表9名居民的一方指，大火因多個涉事方環環失誤及意外產生，包括總承建商和顧問公司等，惟政府部門亦不可推卸責任；又指居民忍痛作供，但有部分證人卻只想卸責，冀委員會提供建議，令各持份者深刻反省。代表政府一方則指，導致大火的直接原因是各私營持份者違規，即使監管系統有弱點，亦非導致火災原因，視政府為大火始作俑者並不公平。 昨日的聽證會由9名居民和政府代表總結陳辭，代表居民的大律師譚俊傑表示，居民認為大火原因是多方環環失誤或意外產生，包括大維修承建商宏業使用不具阻燃性的棚網，未有認真處理工人吸煙問題；工程顧問鴻毅如「橡皮圖章」，無認真監督工程。兩間消防裝置承辦商中華發展和宏泰均未有履行責任；物管公司置邦興業未有認真處理授權票。

譚俊傑又提到，雖然涉事持份者失責，亦有誤導政府，惟政府部門亦有不可推卸的責任。其中房屋局獨立審查組(ICU)預先通知巡查，更直接告知棚網抽查方式，令涉事者魚目混珠。此外，ICU並無直接與鴻毅時任董事兼註冊檢驗人吳躍聯絡，亦無核實吳躍有否收到相關電郵。另外，居民江祥發曾在中環華懋大火後向ICU表達關注棚網，ICU最終有作檢查，但未有提及如何處理火災風險。 譚俊傑指出，不少宏福苑居民忍痛作供，亦有居民每次聽證會均到場旁聽，稱「想起親人如何離世，是難以想像的痛」，惟有些證人只想推卸責任。他期望，委員會能還原真相，並提出切實可行的建議，令相關持份者深刻反省。

斥宏業鴻毅選擇沉默和迴避 代表政府一方的大律師孫靖乾總結陳辭，指私營承辦商違規是導致大火的原因，雖然政府的監管制度有弱點，但並非造成大火的直接原因，指控政府部門是大火的始作俑者是有欠公允。他表示，自大火發生以來，政府成立跨部門調查專組，亦有多名證人作供，委員會接逾100萬份文件，形容政府是不遺餘力。他又提到，負首要責任的宏業和鴻毅不出席聽證會，選擇沉默和迴避。 孫靖乾強調，政府並非推卸監管責任，惟不應將直接成因和系統上的弱點混為一談；又指出獨立委員會對各涉事方提出不少觀點和批判，惟無明顯釐清主要責任及監管責任分野。