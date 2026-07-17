狗隻入食肆｜荃灣食肆無牌仍允狗隻進入遭檢控　新例實施首宗

自容許狗隻進入獲准食肆的措施實施以來，食環署展開針對性執法行動，嚴厲打擊非獲准食肆違規容許狗隻進入的行為。專責隊伍周四（16日）巡查荃灣區一非獲准食肆時，發現食肆違規容許狗隻進入，遂即時向持牌人提出檢控。是新措施實施以來，錄得的首宗檢控。

食環署將於未來數日繼續加強巡查及執法。若發現非獲准食肆容許狗隻進入，專責人員會即時提出檢控。截至本月16日，專責人員已巡查各區的非獲准食肆逾780次，並發出共10個口頭警告。