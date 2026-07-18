5名中國客北海道自駕遊遭列車撞 一人為港警 警方入境處提供協助

5名中國籍遊客周四（16日）在日本北海道自駕遊期間，因故受困JR富良野線平交道上，被駛至列車撞到。一人為隸屬東九龍交通部的警員，他已被日本警方安排錄取口供及協助調查，料下周調查完成後將返港；駐當地的中國大使館亦有向當事人提供協助。
警方指事故發生後一直與該名警務人員保持聯絡，該名人員現正在日本處理交通事故後續程序，並沒有被日本警方拘捕。如該名人員在後續程序需要協助，警方會提供一切適切支援。
入境處表示接獲相關求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐札幌總領事館了解情況，並已按當事人及家屬意願，提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、總領館、當事人及其家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人及其家屬的意願提供可行的協助。
5人輕傷 列車無人受傷
據《日本新聞網》（NNN）報道，事發在日本時間7月16日下午約5時45分左右，涉事載有5名中國籍遊客的白色私家車，突然停在路軌上，隨後遭駛至的區間列車撞擊，造成車內5名介乎10多歲至50多歲的2男3女中國籍人士受傷。5人傷勢不嚴重，沒有生命危險；列車上63名乘客及職員則無人受傷。
據當地警方與JR北海道初步調查，事發時私家車受困於平交道內無法移動，而列車按既定路線行駛，途經上富良野町的平交道時，煞車不及撞到私家車。