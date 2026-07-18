5名中國客北海道自駕遊遭列車撞 一人為港警 警方入境處提供協助

5名中國籍遊客周四（16日）在日本北海道自駕遊期間，因故受困JR富良野線平交道上，被駛至列車撞到。一人為隸屬東九龍交通部的警員，他已被日本警方安排錄取口供及協助調查，料下周調查完成後將返港；駐當地的中國大使館亦有向當事人提供協助。

警方指事故發生後一直與該名警務人員保持聯絡，該名人員現正在日本處理交通事故後續程序，並沒有被日本警方拘捕。如該名人員在後續程序需要協助，警方會提供一切適切支援。



入境處表示接獲相關求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐札幌總領事館了解情況，並已按當事人及家屬意願，提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、總領館、當事人及其家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人及其家屬的意願提供可行的協助。