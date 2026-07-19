國際調解院︱鄭若驊：成功調解海事糾紛　探討延伸服務至太空經濟

國際調解院總部在港運作至今已約九個月，秘書長鄭若驊在電台節目中表示，調解院簽署國已由37個增至46個，締約國則由8個增至16個；更已成功處理多宗案例，其中一一宗案例就涉及國家企業和新加坡企業的海事爭議，案中新加坡並非國際調解院的成員國，但即使如此他們仍使用國際調解院的服務，反映即使未加入調解院都可以使用其服務，國際調解院是國際公共產品，「除了倫敦以外，香港亦是解決海事爭議的地方」，有重要里程碑意義。
鄭若驊續指，調解是以和為貴、尋求共贏的「中國智慧」，而調解院落戶香港，不僅體現了國際社會及國家對香港的信心，更能結合香港原有的仲裁與訴訟機制，發揮「一站式」爭議解決的獨特優勢。
探討設太空法律爭議解決服務
她又透露，國際調解院會「引進來，走出去」，團隊已外訪多個國家和地區，包括利雅得、杜拜、阿爾及利亞、摩洛哥及維也納等不同地方推廣服務，同時亦有來自不同政府的代表、學界、專業人士和商界到調解院總部參觀，聽取調解院人員解釋他們的工作；有多國的政府、大使館及商界代表來港拜訪，國際調解院亦在5月舉行全球調解峰會，以及隨後於6月舉辦的成員國線上交流活動，下星期會再安排另一場線上培訓，期望年底舉辦實體培訓。
鄭若驊強調，國際調解院將緊貼市場發展，除了傳統爭議，調解院正探討設立大宗商品市場的爭端調解機制，並積極關注全球太空經濟迅速擴張所衍生的太空法律爭議，未來不排除設立專門的委員會，為新興領域提供適切的爭端解決服務。