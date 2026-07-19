筲箕灣多處無食水　水務署：已找出漏水位置　未能確認具體恢復供水時間

筲箕灣區多處無食水 水務署：已派員檢查 調配水車、供水特供隊應急 (@fb 筲箕灣西灣河太古城生活圈)

筲箕灣區多處於今日（19日）清晨 5 時許起陸續發生食水供應中斷，影響範圍廣泛，涵蓋東大街、新成街、西灣河街、南康街及愛信道等多條街道。受影響的大廈及屋苑包括東威大廈、康華大廈和東濤苑等。受缺水影響，附近一帶的餐飲業務被迫停業，需於門外張貼通告，通知食客暫停營業。 水務署在社交平台表示，於今日早上接獲報告，指筲箕灣一帶用戶的食水供應受影響；並即時派員在附近一帶檢查喉管及進行測漏，同時正安排臨時食水，包括至少5架水車，亦動員新成立的供水特供隊，率先趕到現場為有需要的居民派發水袋及瓶裝水，並與東區民政處、區議員及關愛隊保持密切聯絡，為市民提供適切的支援。署方強調會盡快確定事故成因並進行後續的維修工作。該署就事件為市民帶來不便，表示抱歉。

不排除因為喉管老化導致事故 水務署署長黃恩諾下午到筲箕灣到筲箕灣視察，稱已找出漏水位置，署方盡快維修，暫時未確定何時完成。他又說，有關水管已使用一段時間，不排除因為喉管老化導致事故，署方已有計劃未來在全港不同地方陸續作出更換。 水務署總工程師連登泰表示，由於是次漏水位置未有水湧至地面，懷疑經雨水渠流出大海，令偵測難度大增。署方現時透過監測供水網絡的壓力變化，並配合機械人及聲納技術，已初步鎖定漏水位置位於筲箕灣電車路一帶。由於施工點正值繁忙十字路口，需實施臨時交通改道，目前挖掘工作已經展開。署方正全力進行維修，惟暫未能確認具體恢復供水時間。