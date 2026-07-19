立法會議員開展國家事務研修考察　李慧琼：歷史性首次赴京考察

立法會議員開始一星期的國家事務研修考察，除了拜訪中央港澳辦等重要機構，亦會參加一系列專題講座，與專家學者交流，了解國家最新情況，課題涵蓋國家最新發展的指導思想、五年規劃制定、國際關係、國家安全、國家法律體系等發展情況。另外，議員亦會實地考察，包括新質生產力、人工智能、航天航空、信息技術應用等領域，了解執政黨中國共產黨的奮鬥歷程、基層治理、公共服務、歷史文化保育等。

立法會主席李慧琼表示，這次是香港回歸以來，立法會一眾議員首次歷史性地到北京參加研修考察活動，意義重大。立法會衷心感謝中央悉心安排，以及特區政府全力支持；研修考察能讓議員親身了解國家國情與基層治理，獲取第一手資料，助其在審議法例及處理香港事務時更具全局視野。借鑒國家經驗，將有助推動北部都會區建設及落實五年規劃，並為未來主動對接國家「十五五」規劃、融入國家發展大局奠定穩固基礎。議員滿懷期待，一定會用心研修，認真考察。