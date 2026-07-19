第七屆「SDG企業大獎2026」圓滿舉行 表揚企業推動可持續發展貢獻

由維多利亞青年商會主辦、香港中文大學商學院商業可持續發展中心合辦的第七屆「SDG企業大獎 2026」頒獎典禮，於周六 在金鐘亞洲協會香港中心舉行，本屆活動宗旨延續「攜手創造美好將來」，致力推動本地企業關注聯合國可持續發展目標(SDGs)，以及表揚本港企業對推動可持續發展理念及教育社會的貢獻。SDG企業大獎2026籌委會主席龍霆澔指，今年主題「以學相長，共贏未來」不僅呼應企業持續學習與互相成長的精神，亦提醒各界在面對氣候變化、極端天氣及社會挑戰時，應攜手推動可持續發展，共同為企業、社會及下一代創造更美好的未來。

活動中2026年維多利亞青年商會會長薛沅雯表示，SDG企業大獎 2026 不僅是對一眾將可持續發展融入企業營運的卓越企業的肯定，更希望藉此推動社會各界加深對聯合國可持續發展目標的認識與實踐，尤其鼓勵中小企業積極參與，攜手為香港建構更綠色、更包容、更可持續的未來。 林振昇盼新皇崗口岸落成帶動旅客來港減中小企壓力 主禮嘉賓立法會議員林振昇致辭時對獲獎企業加以肯定。他表示，即使現時中小企面對多重壓力，惟仍然應在能力範圍內承擔社會責任，推動可持續發展。強調企業在營商之餘，能顧及社會群體的需要，是非常難得的「社會力量」。

他又指出，立法會經已撥款讓政府已透過 BUD 專項基金、數碼轉型支援等相關補貼措施支援業界，並期望新皇崗口岸落成後帶動更多旅客來港，預期可以減輕中小企壓力。林議員指，期待政、民、商界之間互相協力，可以在精準扶貧等社會議題上共同攜手促進社會進步及經濟發展。

可持續發展成企業提升競爭力重要策略 星展銀行機構銀行部可持續金融執行董事麥礎允表示，香港作為國際金融中心，擁有完善的市場機制、專業人才以及國際資本網絡。政府、商界、金融界及社會各界繼續攜手合作，不但能夠把握綠色轉型所帶來的新機遇，更能夠共同建設一個更具韌性、更具競爭力，以及更可持續的未來。 她又指，近年來，全球正面對氣候變化、能源轉型、供應鏈重組，以及科技創新等多重挑戰。可持續發展已不再只是企業履行社會責任的一部分，而是企業提升競爭力、強化風險管理及推動長遠增長的重要策略；越來越多香港企業已由「認知可持續發展的重要性」，發展到「將可持續發展融入企業核心策略」，無論是在能源效益提升、綠色建築、可持續供應鏈管理，還是低碳技術投資方面，不少企業正透過實際行動，為社會和經濟創造長遠價值。