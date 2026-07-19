網上熱話｜巴士兩男童開大喇叭打機爆罵戰 母護子反斥乘客：係你大聲嚇親佢

雖然巴士屬於公眾空間，但不少乘客在車廂內開大喇叭睇片、聽歌甚至打機，對他人造成嚴重滋擾，情況屢見不鮮。近日有網民於社交平台控訴指，乘搭巴士時目擊一名母親帶同兩名兒子，兩名男童旁若無人地將手機音量調到最大玩遊戲。該網民與旁邊女乘客按捺不住出聲斥責，未料護子心切的母親反轟他們說話大聲嚇驚小朋友，雙方隨即爆發激烈罵戰，該網民更將對罵過程拍下分享到社交平台，引起網民的熱議。 該網民於社交平台發文指，兩名男童打機時，將手機喇叭調到最大音量，他與旁邊女乘客忍無可忍才出聲勸阻，卻遭男童母親指責該網民態度惡劣在先，「話我哋對佢個仔好惡，嚇親細路仔，但其實睇片都見到佢兩個仔一啲都唔驚，全程繼續打機無視我哋。」

男童母親怒斥女乘客：社會敗類！ 據其分享影片顯示，當時前座一男一女與男童母親在巴士「開火」，女乘客直斥兩名男童打機聲量太大，「全程都好嘈」。男童母親則激動反駁，「你可以同佢講『小朋友，你細聲啲』，唔好話『哎呀！點呀點呀你！咁大聲嗌咩嗌呀你』。」她更反指女乘客，「一開始係你大聲，嚇親佢」，女乘客隨即反擊「一開始係你兩個小朋友大聲！咁就嚇親？」對方唇槍舌劍，各不相讓，男童母親堅持自己一開始有叫兒子收細聲量，惟女乘客反駁，「咁你話咗佢，佢有冇聽呀？無聽呀嘛，你呢個老母咪好失敗」、「我惡佢係應該，因為佢無公德心呀！」男童母親不甘示弱怒罵對方，「你黐線！你有病！社會敗類！」，最終雙方互叫對方「收聲」，車廂才終於恢復寧靜。

影片網上瘋傳 網民反應兩極 影片於網上瘋傳，引來大批網民留言。有網民大讚拍片者鬧得好，批評涉事男童母親無理取鬧，「少少聲都唔應該，仲話唔係好大聲」、「唔該唔好再縱容小朋友，害了自己兒女㗎」；亦有網民質疑拍片者起初勸喻時態度欠佳，「你見呢個家長咁激動，大有可能拍片者話小朋友細聲時態度惡劣在先」、「po主一直喺度拍但係冇一開始嘅提醒過程 條片完全就係有問題 你話小朋友唔驚 你想小朋友可以阻止？」 有網民慨嘆，如今不少乘客用手機、iPad時一直開擴音，「全車都要陪住佢哋聽，收工有時想唞下，釣下魚，就夾硬要聽住啲人喺度播放自己鍾意睇嘅片」。