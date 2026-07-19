何永賢稱「不吃不喝多年買樓」誇大：嚇死人為依歸　認為置業非遙不可及

年輕人上樓是社會持續關注的議題，房屋局局長何永賢認為，有關「不吃不喝多年」才能買樓的調查未有計及政府公營房屋政策，誇大供樓負擔、對此有保留。她以最近出售的居屋平均中位數為例，一個面積200多呎的單位售270萬元，「其實你個首期係27萬元，平均月供大概1.1萬元，當利息4厘多，大家計下條數係咪真係遙不可及？」她指出兩個觀念不同，呼籲公眾要細心了解。

有關樓價的調查，不時都採用「不吃不喝多年才能買樓」等指標來表達樓價是否可負擔。何永賢在一個電視節目指出，這些標題的確很吸引眼球，「我都吸咗去，咩叫14年唔食唔飲呢」，但認為用不吃不喝作比喻等同大大加強負面印象，「一個禮拜都唔得啦，唔好講年喇，仲要計到出嚟幾多年，可以話係以嚇死人為依歸。」她透露曾要求同事分析箇中計算基礎，發現是把城市私樓樓價除以所有居民平均收入，直指有關調查未有計及政府的出租公屋及資助出售房屋政策。

何永賢又指，當出租公屋和出售資助房屋供應增加、低收入家庭輪候公屋時間回落時，當局就有較多空間檢視資助房屋。她稱，本港過去4年平均每年都有7,000至9,000伙居屋出售，未來5年更每年平均有1.2萬伙居屋推售，「呢個先係今天年輕人籌劃未來嘅一啲數字」，呼籲他們不要把過去的景象印在腦海裡。

期望北都公屋有別現有新市鎮

另外，未來10年北部都會區將有15萬個公屋及出售資助房屋單位落成，佔全港整體29.4萬伙的超過一半。何永賢稱，政府將在北都建立一個龐大的社區，又希望北都的公屋有別於以往發展的新市鎮，「大家係咪好多機會，沿住梧桐河去漫步、沿住雙魚河一路行一路漫步，然後感受到河岸景色，再駁返出市區？暫時都未做到。」她期望日後可利用這些屋邨群組，把河的景色帶出來。