中環證券行員工挪用公款投資輸1.5億被捕　致富證券澄清：非涉事行(更新)

周一（20日）晚上9時53分，警方接獲中環德輔道中19號環球大廈一證券公司的女董事報案，指一名男職員疑「穿櫃桶底」，在未獲授權下擅自取用公司的戶口作投資，並損失1.5億元。警員接報到場調查後，將案件列作「盜竊」，拘捕一名26歲姓袁男子，案件交由中區警區刑事調查隊第一隊負責跟進。 警方表示周一晚上接獲德輔道中一公司女職員報案，指一名男職員懷疑未經授權以公司帳戶內約5,000萬元投資股票，損失有待點算。人員接報到場，拘捕該名26歲姓袁本地男職員，涉嫌盜竊。被捕人現正被扣留調查。中區警區重案組正跟進案件。

對於有報道指涉案的證券公司為「致富證券」，總行位於環球大廈5樓的致富證券有限公司澄清，報道所涉及的公司並非致富證券有限公司，被捕人士亦並非員工。



公司查帳時揭發 據指，被捕男子任職涉事證券交易公司的投資交易員半年，職位是公司投資經理。被捕人1月9日至7月20日期間涉未經公司授權及同意下代表公司及使用公司資產進行投資。其後股票價格下跌，導致該證券公司損失1.5億元。事件在公司進行審計及查帳時揭發，36歲姓王公司女董事報案。 由於環球大廈有多間證券行，引來市場揣測涉事證券行到底是哪一間。對於有報道指涉案的證券公司為「致富證券」，總行位於環球大廈5樓的致富證券有限公司表示，網傳及報道涉及環球大廈之相關公司及被警方帶走之人員，現鄭重澄清，報道所涉及的公司並非致富證券有限公司，報道中所指的被捕人士亦並非致富證券有限公司的員工。致富證券有限公司與報道所述涉嫌未經授權進行投資的事件並無關係。

致富證券強調為受香港證券及期貨事務監察委員會監管的持牌法團。任何代表致富證券有限公司從事受規管活動的人員，均須依法持有相應牌照，並遵守相關監管規定。致富證券有限公司始終嚴格保障客戶的資產安全，客戶的資金按監管要求保存在獨立托管的銀行賬戶中。客戶持有的美股、港股分別由美國存管信託及結算公司（DTCC）和香港中央結算有限公司（HKSCC）托管。香港投資者賠償基金（ICF）亦為客戶提供保障。 另外，總行位於環球大廈9樓的信誠證券亦澄清非涉事券商。信誠證券聯席董事張智威在社交平台表示，「特別聲明。新聞中所提及嘅公司唔係我哋信誠證券，雖然我哋嘅地址都係喺環球大廈，但依幢大廈至少有五間以上嘅證券公司。」