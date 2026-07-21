世界盃｜麥當勞打造「世一員工體驗」　全費資助員工赴紐約觀賞決賽

足球狂熱席捲全城，每個球迷心中都有一個現場觀看世界盃的夢想！麥當勞全費資助員工到紐約觀看世界盃決賽。 在世界盃舉行前，麥當勞全球舉辦世界盃員工體驗活動，以一票難求的世界盃決賽門票回饋表現卓越的員工。在多輪嚴格遴選中，香港市場由餐廳經理兼盤存系統專家Connor脫穎而出。首次到訪美國的Connor，除了觀賞世界盃決賽，亦把握機會遊覽紐約，增廣見聞，也與其他市場的麥當勞同事交流學習。麥當勞為員工安排四日三夜行程，包辦交通、住宿到景點，費用全免。

由兼職員工到系統專家 自18歲加入麥當勞成為兼職員工直至大學畢業，大學修讀電影的Connor本想畢業後投身電影行業，卻因疫情而打消念頭。後來經上司及同事鼓勵，於2021年決定全職加入麥當勞成為Management Trainee(管理培訓生），2022年晉升經理，2024年4月通過遴選成為盤存系統專家，負責協助多間餐廳的產品盤存管理工作，備受上司賞識。成為全職員工的四年間，個性內向的Connor亦慢慢蛻變，在公司提供的培訓和發展機會下發掘潛能，逐漸建立自信，開創屬於自己的事業道路。

對於今次可以一圓世界盃夢，他引用當年評述員對其偶像、足球名宿謝拉特的形容詞：「感謝麥當勞讓我夢想成真！這次的員工體驗絕對是史無前例、超乎想像！『神奇、頂級、超卓』是我對這趟旅程的最大感受！除了讓我有機會親身體驗這個四年一度的盛事，見證西班牙捧盃的歷史時刻，我在旅程中亦有和來自世界各地的麥當勞員工互相交流，感受公司的龐大規模與品牌力量，感到非常榮幸。」 香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「香港麥當勞一直透過完善的人才發展體系、多元化的學習機會，以及與別不同的員工體驗，實踐『機會盡在麥當勞』的承諾。今次能夠成為參與麥當勞全球世界盃員工體驗活動的市場之一，並安排傑出前線同事親身見證世界盃決賽，不僅是一項獎勵，更是對卓越人才的最高肯定。我們深信有開心的員工，才有開心的顧客。日後我們將持續為業界培訓人才，打造『世一員工體驗』，將快樂傳遞給顧客。」