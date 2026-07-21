申訴專員｜無人承接帳戶可涉及違法行為　展開主動調查審研水務署監察機制

食水資源十分珍貴，但往往因為種種原因導致大量食水流失，包括未經授權用水。根據水務署的估算，香港每年未經授權用水量超過2,000萬立方米，涉及少收的水費超過9,000萬元。未經授權用水除了指一般「偷水」行為外，亦包括在無人承接供水帳戶期間的用水。申訴專員陳積志今日(21日)宣布展開主動調查行動，詳細審研水務署就水費帳戶結束後無人承接帳戶個案的監察與跟進是否適切。
水務署向註冊用戶供水，並按戶按時收取水費。當水務署收到原有註冊用戶通知而結束水費帳戶後，會發信到有關處所，邀請新用戶承接帳戶。若指定限期內沒有新用戶提出申請，水務署便會安排截斷供水。在無人承接水費帳戶而水務署尚未截水期間，假如有人取用處所的供水，便有可能構成《水務設施條例》所指的非法取水行為，可被檢控。
未能有效識別及處理異常情況
公署早前在調查申訴個案時，發現水務署缺乏機制監察水費帳戶結束後無人承接帳戶的用水情況，因而未能及早發現及跟進懷疑非法取水行為。公署留意到，雖然水務署其後已增設監察機制，但跟進該類個案時仍有其他不足，包括延誤、截水行動欠積極、鮮有從非法取水角度進行調查及檢控等。其中，有帳戶在長達數年無人承接的情況下持續錄得用水，水務署卻未適時截水或執法，反映現行機制未能有效識別及處理異常情況，成效並不理想。
陳積志表示，無人承接的帳戶長期有人用水，不但會造成公帑損失，亦會浪費寶貴的食水資源，更可能涉及違法行為，水務署實應積極跟進和執法。然而，公署初步發現，不少相關個案可能未獲水務署正視和適切處理，顯示現行監察及跟進機制有改善空間，因此決定展開這項主動調查行動，詳細審研水務署的相關程序及指引是否合適及足夠，並透過個案分析檢視有關程序的實際執行情況，以及監察機制的成效等，並在有需要時提出適切的改善建議。
申訴專員歡迎市民以書面提出意見。請於下月21日或之前把意見送達申訴專員公署。