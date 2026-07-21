申訴專員｜無人承接帳戶可涉及違法行為　展開主動調查審研水務署監察機制

食水資源十分珍貴，但往往因為種種原因導致大量食水流失，包括未經授權用水。根據水務署的估算，香港每年未經授權用水量超過2,000萬立方米，涉及少收的水費超過9,000萬元。未經授權用水除了指一般「偷水」行為外，亦包括在無人承接供水帳戶期間的用水。申訴專員陳積志今日(21日)宣布展開主動調查行動，詳細審研水務署就水費帳戶結束後無人承接帳戶個案的監察與跟進是否適切。

水務署向註冊用戶供水，並按戶按時收取水費。當水務署收到原有註冊用戶通知而結束水費帳戶後，會發信到有關處所，邀請新用戶承接帳戶。若指定限期內沒有新用戶提出申請，水務署便會安排截斷供水。在無人承接水費帳戶而水務署尚未截水期間，假如有人取用處所的供水，便有可能構成《水務設施條例》所指的非法取水行為，可被檢控。