議員倡「長痛不如短痛」加快更換水管　建議政府設立五年專項撥款

水務署研究加快更換或修復較高風險水管，工程界立法會議員卜國明今早(22日)在電台節目指，全港目前有約8,400公里食水及海水管網，雖然政府在2000年展開了名為「更換及修復水管計劃」的工程，但仍有約200至300公里喉管已使用逾60年，不少位於繁忙路段，相信當局早年因應交通原因，以及要避免晚上產生噪音而未有更換，他認為政府應採取「長痛不如短痛」的策略，盡快更換高風險水管，並呼籲社會接納工程期間造成不便。 水壓比鄰近城市高近一倍

卜國明解釋，香港山多平地少，供水網絡的地勢落差大，導致本港管網水壓比鄰近城市高出近一倍。在日間或傍晚市民同時用水時，管內壓力得以釋放，但到了深夜用水量驟降，整個管網就會承受極高水壓，因此爆水管常發生在深夜。雖然水務署正向立法會申請撥款以建構「智能供水壓力管理系統」，在不影響正常供水下，實現「智能水管動態減壓」，但目前仍受制於資源，未能做到全面的實時調控。他又建議政府設立「五年老舊基建修復或重建計劃」專項撥款，投入更多資源處理水管、道路及隧道等老化基建，進行深層修復。

工程進度追不上水管老化速度 港島東立法會議員、民建聯植潔鈴在同一節目上，亦認同以封路「斷尾」方式日夜開工換水管的做法。當區過去一年每隔數個月，便發生一宗發生爆水管事故，形容情況頻密和嚴重，由於東區屬於較早發展社區，有很多老舊鑄鐵及石棉水泥食水管，北角英皇道至筲箕灣東大街、柴灣道等一帶爆水管的風險高，地底仍埋藏大量五、六十年代的鑄鐵及石棉水泥喉管。對於當局計劃2028年或之前，分階段完成50公里水管改善工程，她認為目前工程進度緩慢，追不上水管老化速度，希望當局加快進度。