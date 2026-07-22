2019年的士剷行人路撞示威人群　斷腳女途人向司機索償840萬

2019年《禁蒙面法》實施翌日多區示威遊行，一輛的士在深水埗失控剷上行人路，導致兩名女途人受傷，涉事司機其後遭示威者拖出車廂襲擊「私了」。(影片截圖)

2019年《禁蒙面法》實施翌日多區示威遊行，一輛的士在深水埗失控剷上行人路，導致兩名女途人受傷，涉事司機其後遭示威者拖出車廂襲擊「私了」。案中其中一名遭撞斷右腳的女途人，早前入稟高等法院向該的士司機索求逾840萬元的賠償，案件昨日(21日)於高等法院開審。

原告人為29歲的白凱琳，被告為鄭國泉，事件發生於2019年10月6日的深水埗欽州街與長沙灣道交界。白凱琳出庭供稱，當日她與友人從屯門前往尖沙咀，巴士駛經深水埗因道路受阻便無法前行，她在長沙灣運動場下車後步行至欽州街時，目睹大量示威者聚集。她突然聽到有人大聲叫喊起哄，回頭望見的士衝前時，曾嘗試向前奔跑，但的士車速很快並撞倒她。她回憶指當時的士前座並沒有乘客，並記得司機身穿紅色上衣。辯方指事主當天穿黑色衣物，質疑她同情示威者，事主否認，並稱她一向都愛穿黑色。辯方追問她是否同情「黃營」，事主說「無偏頗但係會有留意」。