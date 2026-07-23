香港迪士尼持續優化遊園體驗　靈活應對多變天氣

香港近年夏季天氣愈趨多變，時而酷熱、時而潮濕，亦不時出現驟雨及雷雨。香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）持續優化園區設施及營運安排，從降溫、防曬、遮蔭到靈活調整營運措施，多方面照顧賓客及演藝人員所需，提升整體體驗。 香港迪士尼更推出本地居民專享的「夏日Chill爽」4PM門票優惠。賓客可於下午4時後入園，避開最炎熱時段， 或在上午雷雨下午轉晴的時候，以港幣480元暢玩樂園，享受更靈活的夏日遊園體驗。 同時，香港迪士尼亦鼓勵賓客適時補充水分，善用室內及有遮蔭的休憩空間，並於日間較炎熱時段探索園內豐富的室內遊樂設施及娛樂表演。

從環境研究到空間規劃 打造更舒適的全天候遊園體驗 香港迪士尼於園區規劃階段，已將賓客舒適度納入重要設計考量。幻想工程師在設計景點及娛樂體驗時，會分析日照、熱力及風力等環境數據，並運用電腦模擬技術評估不同環境下的體感效果，從而優化設計，提升整體舒適度。 探險世界的「領航者薈館」便參考日照軌跡及通風需求進行規劃，透過硬質屋頂物料及通風設計減少熱力積聚，同時為賓客提供遮蔭及避雨空間。 《魔海奇緣凱旋慶典》的表演場地則設有天篷、樹木及風扇等遮蔭設施，提升賓客在不同天氣下的觀賞舒適度。

此外，園區內保留及種植大量樹木，亦有助增加天然遮蔭範圍，為賓客提供更多休憩及避暑空間。

強化設施配套 應對多變天氣 面對香港夏季高溫、潮濕及多變天氣，香港迪士尼持續優化園區內的防暑及降溫配套。從賓客抵達樂園開始，入閘口及售票處已增設節能吊扇，多個排隊等候區亦新升級軸流風機，加強空氣流通，亦能降低能源消耗。 樂園內設有約860把風扇並會因應天氣及營運需要靈活調配，於炎熱天氣下會增配可移動風扇，加強重點區域的降溫效果。部分戶外區域亦配備可移動式冷氣機，進一步提升舒適體驗。 園內多個戶外地點設有噴霧降溫系統，部分排隊區及戶外餐飲休息區亦增設遮陽設施，為賓客提供更多舒適的休憩空間。

此外，園區設有逾40部免費飲水機，方便賓客隨時補充水分。其中約一半飲水機已完成升級，注水速度較原有飲水機提升約50%，讓賓客能更快捷方便地補充水分。

噴霧降溫系統

支 援演藝人員 從容應對各類天氣情況 香港迪士尼亦十分重視演藝人員於多變天氣下的工作安全。樂園會密切監察天氣情況，當「工作暑熱警告」生效時，會因應情況調整部分戶外表演時間，並適時增加前線演藝人員的休息時段。 大部分戶外使用的服裝都採用吸濕排汗、透氣的物料，以提升穿著舒適度。此外，度假區親善大使也不時為戶外工作的演藝人員於送上電解質補充飲料粉劑及盛有冰水的水樽，為大家消暑降溫。

夏日消暑體驗全面升級 打造限定盛夏樂趣 香港迪士尼亦將消暑體驗融入故事之中，賓客亦可安排各種室內遊樂設施、餐飲體驗及娛樂表演，無論天氣如何變化，都能繼續享受迪士尼奇妙時光！ 全新的 「Pixar Summer Fest」為賓客帶來沉浸式夏日娛樂體驗，其中的「Pixar 水花大街派對！」邀請賓客與多位人氣 Pixar 角色一同投入充滿活力的水花狂歡，透過噴水花車盡情濕身，感受樂園夏日氣氛。 飲食方面，園內亦推出多款 Pixar 主題的消暑美食，包括翠絲小食車的靑檸味軟雪糕配菠蘿味沙冰，讓人瞬間降溫；此外更推出以《怪獸公司》為主題的大眼仔雪糕條、《反斗奇兵》三眼仔雪糕條，以及毛毛造型的薄荷朱古力味軟雪糕，既趣味十足又清涼消暑，為賓客帶來味覺與視覺的雙重享受。

本地居民現可專享「夏日Chill爽」4PM門票優惠，於下午4時後入園，以港幣480元暢玩樂園，體驗「 Pixar Summer Fest」。 (資料及圖片由香港迪士尼提供)