涉九龍塘獨立屋無牌辦學生宿舍 經營者違反《床位寓所條例》罪成

有內地教育機構懷疑租用九龍塘一間獨立屋，並改建為有60個宿位的學生宿舍，涉嫌違反土地用途及有僭建物。民政事務總署今(22日)表示，一所無牌「學生宿舍」的經營者由於觸犯《床位寓所條例》(第447章)(《條例》)，今日在九龍城裁判法院被定罪。發言人指，高度重視無牌經營床位寓所的問題，並會繼續採取多管齊下的措施，透過持續執法、加強執法力度和廣泛宣傳，致力打擊無牌床位寓所。

發言人指，轄下牌照事務處(牌照處)人員今年3月於九龍塘一個處所進行調查，發現處所內有以租用協議用作住宿用途的床位經營無牌床位寓所。牌照處經調查後取得足夠證據，隨即提出檢控。涉案經營者承認在沒有豁免證明書或牌照的情況下經營床位寓所，違反《條例》第5(1)和6(a)條。