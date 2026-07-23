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出版：2026-Jul-23 15:52
更新：2026-Jul-23 15:52

法官陳嘉信再有判辭涉司法抄襲　上訴庭：極不理想

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《港區國安法》指定法官陳嘉信再度涉及司法抄襲。(資料圖片)

高等法院法官陳嘉信再有判辭涉司法抄襲

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高等法院法官陳嘉信再有判辭涉司法抄襲，並成為其中一個上訴理據。上訴庭同意陳嘉信部分判辭涉抄襲，並指所涉程度極不理想。

今次涉及一宗家族爭產案，已故商人劉浩清曾簽下聲明，把他持有的公司股份分給3名兒子。但條件之一是他們，不得採取有損家族聲譽的法律行動，如違反條款，需歸還股份。

長子劉鐵成被指於2019年提出清盤呈請，原告劉浩清教育基金有限公司，及劉浩清的遺產執行人、二子劉如成，認為劉鐵成違反父親簽下的聲明，因而提出訴訟，要求劉鐵成交還股份。

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原告於2022年曾要求修改申索陳述書，獲聆案官批准。被告向高等法院原訟庭上訴，案件交由法官陳嘉信處理。陳嘉信裁定被告上訴得直，並撤銷原告的修訂。原告不服，於2023年就陳嘉信的決定提出上訴。

原告在上訴中，其中一個理據指陳嘉信涉司法抄襲。上訴庭在本周一(20日)頒下判辭，認同陳嘉信有一定程度地抄襲雙方的陳詞，其程度亦低於期望的水平，認為並不理想。不過，法官認為陳嘉信在作出裁決時，有運用其獨立思考，認為有關司法抄襲的理據並不成立。

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上訴庭裁定原告勝訴

上訴庭仍有接納另一法律觀點，指被告爭議附條件送贈與索償，及新增的合約索償，兩者之間存在矛盾。上訴庭認為應在審訊時根據事實裁斷此觀點，裁定原告勝訴。

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