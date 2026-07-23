法官陳嘉信再有判辭涉司法抄襲　上訴庭：極不理想

高等法院法官陳嘉信再有判辭涉司法抄襲，並成為其中一個上訴理據。上訴庭同意陳嘉信部分判辭涉抄襲，並指所涉程度極不理想。

今次涉及一宗家族爭產案，已故商人劉浩清曾簽下聲明，把他持有的公司股份分給3名兒子。但條件之一是他們，不得採取有損家族聲譽的法律行動，如違反條款，需歸還股份。

長子劉鐵成被指於2019年提出清盤呈請，原告劉浩清教育基金有限公司，及劉浩清的遺產執行人、二子劉如成，認為劉鐵成違反父親簽下的聲明，因而提出訴訟，要求劉鐵成交還股份。