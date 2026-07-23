動漫節2026｜香港動漫電玩節明日開鑼 展商憂颱風影響活動舉行

一年一度的香港動漫電玩節明日(24日)正式開鑼，活動首次擴展至5樓，規模創新高；會場內將有各種動漫精品供選，更有知名日本聲優現身與粉絲見面。本港周日(26日)將有颱風來襲，有展商坦言擔心颱風影響動漫節進行，故提早安排颱風應變措施。 第27屆香港動漫電玩節將於明日起(24日)至下周二(28日)在會展舉行。展覽每日上午10時至晚上9時開放，最後一天則提前至晚上8時閉館。今屆活動匯聚201個大型參展商及689位個體參展商，共推出8種門票，可前往全部展館(Hall1、Hall3及Hall5)的票類，旅客、成人及小童票價分別為80、50及25元。活動採取分流措施，公眾進入會展後將依次前往Hall 1、Hall 3及Hall 5並離場；並且不可回流，即進入Hall 3後，不能重返Hall 1主場館。

展商提早安排颱風應變措施 參展商之一「Hot Toys」將會在展會推出一系列首賣的人物手辦。高級市場傳訊部經理周晴晴對展覽與整體銷售感信心，由於場地分開了很多層進行分散，因此並不擔心人流過度集中，預期人流會全面行遍各個展區，整體入場人數有望比上年更加理想，生意額可有約三成增長。 面對展期間可能出現的颱風等惡劣天氣，周晴晴表示，雖然暫時無法準確預測周日天氣情況，但已盡量妥善安排應急方案，若萬一在舉行期間遭遇打風，會安排顧客網上預先登記名字，日後作選購心意產品之用。

羚邦：動漫迷熱情不受天雨阻礙 另一參展商「羚邦」就會涵蓋多款熱門IP卡片與周邊。高級授權經理羅蔚欣表示，今年商品種類較往年增加近兩成，且貨源充足，故相信銷情亦會不俗。 對於動漫節可能遇上打風影響，羅蔚欣表示，大會已向展商交代動漫節的開放安排，「講咗幾多號風球就唔開」，她又深信動漫迷熱情不會受阻礙，「就算星期日嚟唔到，星期一都會嚟」，對人流與銷情依然樂觀。

買爆旋陀螺須抽籤 代理商：不會造成阻塞 香港近期掀起陀螺熱潮，香港爆旋陀螺代理商萬信亦在3樓會場設展位，舉行爆旋陀螺比賽決賽之餘，亦會出售最新爆旋陀螺產品。總經理羅錦旺表示，對Hall 3的活動人流感信心，由於預期周日會有颱風，因此公司亦把陀螺比賽壓縮至周六來完成。 談到陀螺產品的銷售安排，考量到安全因素並避免造成危險與擠逼，陀螺產品以抽籤形式發售，僅限額幾百人，羅錦旺相信不會造成會場擠塞。他表示，先前由於陀螺熱潮在短期內爆發得太急，故貨量未夠時間去應付，但在6月至7月期間逐步調整後，炒家帶來的價格波動已逐漸回落至正常水平。他表示，公司的心態是，「希望人人都有得買，讓小朋友都能買到陀螺。」