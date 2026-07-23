調查：本港在職女性對更年期認知不足

AXA安盛公布的《AXA安盛香港女性健康調查2026》顯示，香港在職女性對更年期的認知顯著不足，又提及儘管社會非常關注女性健康議題，但對更年期的誤解仍然普遍，許多女性未能充分準備應對其長遠健康影響。 AXA安盛指，是次調查的目標對象為年齡介乎30至54歲、並持有由僱主提供的團體醫療保險的本港在職女性。

普遍在職女性對更年期仍有不少誤解 調查顯示，大多數受訪者具備良好的健康意識基礎，97%受訪者知道40歲後骨質流失會加速，並了解生活習慣相關風險因素或長期壓力可能導致更年期提早。 調查指，普遍在職女性對更年期仍有不少誤解，當中31%在職女性未能正確指出更年期前期一般在40至49歲開始；此外，27%受訪者以為更年期症狀只會在停經後出現，19%以為在50歲後或完全停經後才需關注更年期。 調查發現，在職女性對於其他更年期長遠健康隱患，例如心血管疾病、認知障礙症及高膽固醇等風險的認知明顯不足，反映公眾對更年期全面影響的認識仍存在較大差距。

更年期影響在職女性 逾六成受訪者曾出現情緒波動 調查顯示，更年期漸受香港在職女性的關注，亦對健康與工作生活平衡帶來顯著挑戰，當中37%在職女性目前正經歷或曾經歷更年期前期症狀。在受影響女性中，以情緒及心理困擾最為普遍，65%受訪者表示曾出現情緒波動、疲倦或焦慮，其次為月經不規律、失眠、潮熱及夜汗。 儘管相關症狀普遍且影響生活，68%受訪者傾向透過社交媒體、網上資訊或尋求親友協助，僅41%曾尋求專業醫療諮詢或治療。 李蓉建議僱主推行支援政策

AXA安盛香港及澳門首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示，最新調查顯示香港女性整體健康意識較高，但對更年期前期以及相關長遠健康風險的認知仍存在明顯缺口。 李蓉建議，僱主透過推行支援政策及針對性的健康計劃，例如荷爾蒙健康評估與輔導服務，不僅能有效支援女性員工的健康，亦有助提升員工留任率及整體職場福祉，為員工及企業創造長遠價值。