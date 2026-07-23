警方聯衛生署搜北角「深圳五園口腔」諮詢處　拘72歲本地男子

香港牙醫學會昨日（22日）揭發有內地牙科連鎖店職員，涉嫌在港非法行醫。警方於今日(23日)聯同衛生署人員，到北角英皇道37號「深圳五園口腔」內地牙科診所的港諮詢處調查，並拘捕一名72歲男子，涉嫌「非法從事牙科執業」，涉案男子正被扣查。

北角分區指揮官警司馬綺鈴表示，警方在現場檢獲口腔內掃描儀、牙科椅及多項專業牙科工具，並證實被捕男子並無非牙醫。警方正深入調查其背景，案件交由北角分區雜項調查隊聯同衞生署跟進。她重申，根據香港法例第156章《牙醫註冊條例》，只有註冊牙醫方可在港從事牙科執業，包括使用口腔內掃描儀取得數碼影像；任何未經註冊者提供相關牙科服務均屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁5年。