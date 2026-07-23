控煙｜報販協會倡煙盒新規定分批落實　促煙盒尺寸增彈性

政府計劃規定香煙統一包裝，包括煙包印刷和煙盒尺寸、內襯物料等。香港報販協會指，有四成香煙貨種受新規定影響，市面上現有的大盒網粗煙、幼煙和軟包煙產品將無法再合法銷售，嚴重打擊側重香煙銷售為收入的報販構成嚴重打擊，並迫使更多煙民轉向私煙市場。

盼聽業界聲音從長計議

香港報販協會建議將統一包裝措施分拆，先落實爭議較少的印刷要求，包括規管煙包上的字體、文字及顏色，爭議較大、影響廣泛的物理特徵要求則押後再從長計議。協會稱，早前就建議諮詢業界意見，獲得逾九成同業支持。協會主席林長富認為，物理特徵限制乃當局後增、未經充分社會討論，業界亦未有機會表達意見，實在需要更多時間商議細節，希望當局能聆聽業界聲音，從長計議。