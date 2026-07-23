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出版：2026-Jul-23 22:11
更新：2026-Jul-23 22:11

控煙｜報販協會倡煙盒新規定分批落實　促煙盒尺寸增彈性

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林長富(左)希望當局可分批落實煙盒新規定。

林長富(左)希望當局可分批落實煙盒新規定。

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政府計劃規定香煙統一包裝，包括煙包印刷和煙盒尺寸、內襯物料等。香港報販協會指，有四成香煙貨種受新規定影響，市面上現有的大盒網粗煙、幼煙和軟包煙產品將無法再合法銷售，嚴重打擊側重香煙銷售為收入的報販構成嚴重打擊，並迫使更多煙民轉向私煙市場。

盼聽業界聲音從長計議

香港報販協會建議將統一包裝措施分拆，先落實爭議較少的印刷要求，包括規管煙包上的字體、文字及顏色，爭議較大、影響廣泛的物理特徵要求則押後再從長計議。協會稱，早前就建議諮詢業界意見，獲得逾九成同業支持。協會主席林長富認為，物理特徵限制乃當局後增、未經充分社會討論，業界亦未有機會表達意見，實在需要更多時間商議細節，希望當局能聆聽業界聲音，從長計議。

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吸煙｜控煙短期措施。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，管供應降需求。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，禁宣傳減引誘。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，擴禁區免煙害。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，重教育助戒煙。（am730製圖，資料來源︰添馬台）

另外，協會早前就統一包裝措施進行問卷調查，綜合407份有效回覆結果，約七成受訪報販支持政府推行統一包裝中的印刷要求，惟多達九成二受訪報販不支持物理特徵限制，受訪報販普遍憂慮日後部分現有產品將無法再於合法市場出售，對報檔的香煙生意構成極大打擊。

林長富強調，報販業界一向支持政府的控煙工作，惟擔心相關方案新增的「物理特徵限制」直接衝擊前線報販的生計、將消費者推向黑市，與控煙原意背道而馳。他指出，業界並非完全反對訂立煙盒尺寸標準，但認為當局如要新增有關要求，應就尺寸標準提供更多彈性，避免因「一刀切」的硬性規格導致大量合法產品無法繼續出售。

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