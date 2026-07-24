全球右駕市場首次 「蘿蔔快跑」獲批機場島「真·無人駕駛」測試 運輸署：事故責任有法可依 車輛須購第三保

運輸署昨宣布，批准百度「蘿蔔快跑」在機場島進行無人駕駛測試，車上不再設有後備操作員。運輸署長謝詠誼表示，一直密切監察項目的遙距操作測試表現，確認測試結果理想，故批出無人駕駛測試。對於倘發生事故責任誰屬，謝詠誼稱責任問題難一概而論，強調政府有法可依。營辦商需要為車輛購買第三方保險，亦要在車上安裝電子數據記錄儀。 圖：周令知

謝詠誼

運輸署長兼自動駕駛車輛應用促進工作組主席謝詠誼昨會見傳媒時表示，署方至今批出8個自動駕駛先導牌照，涉及65輛自動車，全港測試項目的累計行車里程數超過24萬公里，當中機場島項目更為顯著，先後實現4大技術躍進，包括多輛自動車同時運行、指定人員載客、路段擴展和車速提升。 謝詠誼續指，一直密切監察項目的遙距操作測試表現，審視遙距操作測試報告；同時亦多次實地視察，滿意自動車的安全表現，在確保道路安全下，決定批准車上無人駕駛測試。她指，署方發布的相關實務守則已參考國家及國際安全標準，要求項目營運者制訂安全管理及應變計劃，涵蓋車輛和駕駛等。

車上標識指明「無人駕駛測試中」 為方便他人識別有關自動車，每輛測試車的車身均須貼上運輸署發配的自動車標籤，亦要額外在車身貼上新標識，指明「無人駕駛測試中」字樣。此外，營辨商須為每架測試的自動車，購買有效第三者風險保障，同時要在車上安裝電子數據紀錄儀，相信營辨商會配合。測試進度方面，謝詠誼形容進度理想，惟因路段複雜及車種多元，署方以安全為首要考慮，根據不同場景繼續測試。她又指，署方會持續與百度旗下的「蘿蔔快跑」跟進，了解公司期望的營運模式，爭取盡快投入商業營運階段，包括提供載客取酬服務。

對於如發生意外責任誰屬，謝詠誼表示，一般有人駕駛的車輛在道路上行駛時發生意外，責任亦難以一概而論。她強調，安全是首要考慮，並會確保有法可依。商業營運方面，謝詠誼指，署方正處理一些涉商業運作的無人駕駛測試申請，惟營辦商必須滿足相關安全要求。 百度副總裁、智能駕駛事業群組海外事業部總經理楊楠表示，這令香港成為全球首個實現無人自動車測試的右駕市場；本月將會啟動全球右駕市場中首次無人駕駛測試，下一步將加速實現無人化、規模化，盡快開展商業營運。

議員倡制定商業化運作設時間表 立法會交通事務委員會主席、民建聯議員陳恒鑌建議，政府部門在測試期間應與測試機構保持緊密聯繫；一旦遇到不可預見的困難或突發狀況，必須立即跟進，並制定應變措施與處理方案。他亦建議政府為測試階段及未來的商業化運作設時間表，避免無休止的測試窒礙業界投入。自動駕駛車輛應用促進工作組成員、智慧交通聯盟理事長張欣宇表示，現時全球領先的自動車或自動駕駛公司，發源地全屬左駕市場，香港屬於右駕，故自動車的挑戰在於需要重新適應、學習及調整，而早前先導計劃已測試大約一年半，相信有關挑戰已經克服。至於何時可提供載客服務，他稱以技術層面而言「數以月計」便可進入下一階段；不過由於載客涉及交通政策，估計需要作進一步討論。團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，上述模式以一名操控員可同時監控多輛車輛，若多輛車同時出現問題，其他車輛會在安全狀態下自動停止運行。他建議，早期階段仍應維持一比一的人車比例進行測試，待技術成熟並累積足夠數據後，再逐步放寬人車比例。