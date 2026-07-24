涉假文件申請居港及洗黑錢 武漢前高官兒囚6年9月

武漢市人民檢察院「反瀆職侵權局」前局長肖軍的兒子肖銳，被指在港協助父親洗黑錢，涉款6,400萬元，另亦涉以虛假文件申請來港定居。肖銳早前被裁定5項罪成，昨在區域法院判囚6年9個月，法庭將在10月7日處理充公令。暫委法官鍾偉強指，被告2013年透過「資本投資者入境計劃」申請來港居留，其行為正面衝擊計劃的目的及成效。

被告肖銳(37歲)被控4項洗黑錢罪及1項使用虛假文書副本罪，他於2014年3月至2023年11月，連同林启、姚謙、肖軍及其他人，知道或有合理理由相信某項財產，即4個銀行帳戶內的約6,400萬元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。