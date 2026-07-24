警方聯衛生署突擊查天后一地舖 七旬漢涉非法牙科執業被捕

警方昨聯同衛生署人員搜查天后英皇道37號一間店舖，將一名72歲本地男子帶署調查，涉嫌非法從事牙科執業，檢獲一部疑似口腔內掃描儀、牙科椅及牙科工具。根據該店大門張貼的宣傳資料顯示，為「五園口腔」諮詢處。
現場為英皇道37號，警員取走大批證物及植牙資訊展板，並把涉案男子押解上警車帶返警署調查。警方北角分區指揮官警司馬綺玲表示，接獲市民投訴及相關情報，於是聯同衛生署採取行動；暫未有資料顯示被捕男子有牙科連鎖店背景，但調查和搜證工作仍在進行，案件正由北角分區雜項調查隊與衛生署聯合跟進。
被捕男子在香港並未具備註冊牙醫資格，在工作過程中，涉曾使用牙科工具替病人作口腔檢查行為，懷疑從事牙科執業定義的行為。至於涉及人數及具體資歷，仍有待調查。馬綺玲強調，根據《牙醫註冊條例》，只有註冊牙醫方可從事牙科執業，包括使用口腔內掃描儀取得數碼影像。任何人如非註冊牙醫而提供相關服務，即屬違法，最高可處監禁5年。
衛生署高級牙科醫生(牙科規管及執法)畢羽田表示，會因應所蒐集的資料及證據，依法檢控相關人士；提醒市民切勿光顧無牌牙醫，如有懷疑，應避免接受服務。為保障個人健康，選用牙科服務前，市民可瀏覽香港牙醫管理委員會在網上公布的「註冊牙醫名單」，確認服務提供者的資格。
香港牙醫學會前日召開記者會，指近日發現有境外牙科連鎖店職員，涉嫌在港非法行醫診斷，及誤導人接受非必要治療。根據《牙醫註冊條例》，非法執業屬刑事罪行。衛生署2021至25年檢控20宗相關案件，其中19宗定罪，而去年至今進行13次聯合行動，共檢控7人。