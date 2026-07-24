警方聯衛生署突擊查天后一地舖 七旬漢涉非法牙科執業被捕

警方昨聯同衛生署人員搜查天后英皇道37號一間店舖，將一名72歲本地男子帶署調查，涉嫌非法從事牙科執業，檢獲一部疑似口腔內掃描儀、牙科椅及牙科工具。根據該店大門張貼的宣傳資料顯示，為「五園口腔」諮詢處。

現場為英皇道37號，警員取走大批證物及植牙資訊展板，並把涉案男子押解上警車帶返警署調查。警方北角分區指揮官警司馬綺玲表示，接獲市民投訴及相關情報，於是聯同衛生署採取行動；暫未有資料顯示被捕男子有牙科連鎖店背景，但調查和搜證工作仍在進行，案件正由北角分區雜項調查隊與衛生署聯合跟進。