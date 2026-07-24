公屋10月起加租2.04% 六成租戶每月多付少於60元

房委會資助房屋小組委員會通過公屋加租2.04%，以平均月租2,519元計算，每戶每月增加約51元，於10月1日起生效。資助房屋小組委員會主席張仁良指，加幅相當溫和，認為可以接受。

房委會資助房屋小組委員會昨通過2026年公屋租金檢討結果。房委會表示，政府統計處編製的收入指數報告顯示，2025年的收入指數較2023年升2.04%，因此須按機制調整租金。以2026年3月公屋租戶平均月租2,519元計算，平均每戶每月增加約51元，實際加租金額介乎10至128元。

房委會指出，扣除「富戶」及由政府代繳租金的綜援戶後，超過六成公屋租戶每月租金增幅不多於60元，約九成公屋租戶每月加租不多於80元，相信屬租戶可負擔水平。