公屋10月起加租2.04% 六成租戶每月多付少於60元

房委會資助房屋小組委員會通過公屋加租2.04%，以平均月租2,519元計算，每戶每月增加約51元，於10月1日起生效。資助房屋小組委員會主席張仁良指，加幅相當溫和，認為可以接受。
房委會資助房屋小組委員會昨通過2026年公屋租金檢討結果。房委會表示，政府統計處編製的收入指數報告顯示，2025年的收入指數較2023年升2.04%，因此須按機制調整租金。以2026年3月公屋租戶平均月租2,519元計算，平均每戶每月增加約51元，實際加租金額介乎10至128元。
房委會指出，扣除「富戶」及由政府代繳租金的綜援戶後，超過六成公屋租戶每月租金增幅不多於60元，約九成公屋租戶每月加租不多於80元，相信屬租戶可負擔水平。
張仁良表示，今次加幅相當溫和。至於今次未有提供「特別租金寬免」措施，他表示，政府已在2026至27年度《財政預算案》宣布寬減首兩季差餉，房委會亦會將有關寬免全數回饋租戶，預計每戶於2026至27年度可獲258至1,000元不等的差餉寬免。
租金援助計劃支援經濟困難租戶
對於有真正經濟困難的租戶，他表示，「租金援助計劃」目前支援約3%的公屋租戶，這些租戶因面對特別經濟困難而獲寬減25%或50%租金。房屋署亦正持續檢視計劃，研究如何加快審批流程，並檢視申請資格。
至於新落成公屋屋邨，其租金會按所在地區的「最佳租金」釐定，並參考地區位置及屋邨價值。經調整後的公屋及新落成屋邨租金將於10月1日起生效，房委會會於實施前一個月通知租戶；而「簡約公屋」暫准租用證費用一般定於同區新落成公屋租金約九成水平，亦會於同日起按今次調整幅度作相應調整。
現行公屋租金調整機制自2008年起實施，每兩年檢討一次租金。機制規定加租幅度設有10%上限，但減租則不設下限，並以約2.4萬個公屋家庭的收入變化作為計算基礎，以反映租戶負擔能力。