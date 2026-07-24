涉就採購收受320萬元禮物 機電署監工及供應商3人加控貪污罪

兩名機電署一級監工及一名供應商，涉嫌於採購維修零件期間串謀詐騙機電署，涉款逾1,360萬元，案件昨日在西九龍裁判法院提訊。廉署指，進一步調查後，再加控3人共4項罪名，包括3項貪污罪及1項串謀詐騙罪，涉及超過300份禮物，總值約320萬元，並獲裁判官批准。案件押後至11月9日再提訊，屆時控方將申請轉介案件至區域法院答辯，3人續准保釋。

3被告分別為機電署衛生工程部一級監工曾德強(58歲)和葉偉豪(52歲)，以及67歲供應商營運者張俊傑。張經營Leader Med Technology Limited、Hi Quali Trading Company及麥格里醫院設備及維修。