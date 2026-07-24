涉就採購收受320萬元禮物 機電署監工及供應商3人加控貪污罪

兩名機電署一級監工及一名供應商，涉嫌於採購維修零件期間串謀詐騙機電署，涉款逾1,360萬元，案件昨日在西九龍裁判法院提訊。廉署指，進一步調查後，再加控3人共4項罪名，包括3項貪污罪及1項串謀詐騙罪，涉及超過300份禮物，總值約320萬元，並獲裁判官批准。案件押後至11月9日再提訊，屆時控方將申請轉介案件至區域法院答辯，3人續准保釋。
3被告分別為機電署衛生工程部一級監工曾德強(58歲)和葉偉豪(52歲)，以及67歲供應商營運者張俊傑。張經營Leader Med Technology Limited、Hi Quali Trading Company及麥格里醫院設備及維修。
案情指，2017年1月至2024年6月期間，曾德強及葉偉豪分別負責伊利沙伯醫院及油麻地賽馬會分科診所維修工程，職責包括向供應商索取報價及製備報價審核文件。按採購指引，價值5萬元或以下採購一般須取得3家不同供應商報價。廉署指，兩名監工早前被控串謀詐騙機電署向張俊傑的3間公司付款。二人涉訛稱該等公司為最低出價競投者，並誇大採購數量及價格，促使機電署向相關公司批出訂單及付款。
新增控罪顯示，曾德強涉收受張逾200份禮物，總值逾120萬元，以在採購工作上優待對方。期間機電署向張旗下公司批出約180張訂單，總值逾800萬元。曾亦涉收受另一供應商贈送約值1,000元魚缸，並涉一張約4萬元訂單串謀詐騙機電署。廉署發現，葉偉豪涉從張收受逾100份總值約200萬元的禮物；相關採購涉及約140張共約560萬元的購貨訂單。
涉案禮物包括名貴腕錶、名牌手袋及首飾，以及多款家庭電器和電子產品。廉署表示，已就事件向機電署提出防貪建議，加強相關採購程序及員工誠信培訓。