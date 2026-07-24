颱風紅霞｜天文台晚上7時10分取消所有熱帶氣旋警告信號

【周日12:53更新】三號強風信號在中午12時40分發出，取代八號西南烈風或暴風信號。香港天文台表示，預料本港平均風速每小時41至62公里，提醒現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施，小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。 天文台指，隨著紅霞移入廣東內陸並減弱，本地普遍風力亦逐漸下降，但多處地區仍然吹強風，高地間中吹烈風，預料三號強風信號會維持一段時間。當紅霞對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號；本港今日餘下時間至明日初時預料仍然有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

颱風紅霞｜今日仍有頻密狂風大驟雨及雷暴 【周日11:41更新】香港天文台表示，熱帶氣旋紅霞會在明日繼續移入華南並逐漸消散。受一道廣闊低壓槽影響，本周中期南海北部及廣東沿岸天氣不穩定，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴。隨著副熱帶高壓脊西伸，本周後期廣東沿岸驟雨稍為減少。根據九天天氣預報，未來數日持續有驟雨及雷暴，預計要到周五始開始短暫時間有陽光，但仍然有幾陣驟雨。 另外，渠務署截至早上11時，共確認5宗水浸個案，分別位於沙頭角公路近担水坑、粉錦公路近安圃村、大埔洞梓村、石湖圍青山公路新田段交界和堅尼地城近新海旁。渠務署緊急應變隊伍現已完成清理位於沙頭角公路近担水坑和粉錦公路近安圃村的水浸個案，並現正全力處理大埔洞梓村、石湖圍青山公路新田段交和堅尼地城近新海旁的水浸個案。

【周日10:53更新】截至上午10時，民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有235人入住；政府1823電話中心及消防處分別收到35宗及153宗塌樹報告，渠務署則收到1宗水浸報告；政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。​醫院管理局表示，截至上午10時有7男11女共18名市民在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。 【周日10:22更新】香港天文台會在中午12時40分改發三號強風信號。 【周日10:05更新】熱帶氣旋紅霞穩定地移入廣東內陸，開始遠離本港並繼續減弱，但烈風程度的西南風仍間中影響本港部分離岸及高地。天文台表示，隨著紅霞進一步遠離，預料本地風力將會有所減弱，會考慮在中午12時至下午2時改發三號強風信號。

不過，受紅霞相關外圍強雨帶影響，本港今日仍然有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有巨浪及湧浪，提醒市民仍需繼續保持警覺，遠離岸邊及停止水上活動。天文台亦在上午10時05分取消黃色暴雨警告信號。 【周日01:13更新】九號烈風或暴風風力增強信號，在上午1時10分發出。預料當紅霞接近香港時，本港風力顯著增強。颱風紅霞已增強為一強颱風。按照現時預測路徑，紅霞會在未來數小時於惠州至汕尾一帶登陸，在香港東北100公里左右掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發10號颶風信號。預料9號或以上的熱帶氣旋警告信號將至少維持至早上7時。

【周六23:45更新】天文台會在周日凌晨1時10分發出九號烈風或暴風風力增強信號。按照現時預測路徑，紅霞會在星期日早上於惠州至汕尾一帶登陸，在香港東北100公里左右掠過，本地風力未來數小時會顯著上升。 【周六22:10更新】天文台發出八號西北烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上。請盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。 【周六21:45更新】天文台稱過去數小時，與紅霞相關的雨帶逐漸影響廣東沿岸，而本港多處亦錄得強風。按照現時預測路徑，紅霞會在周日早上於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過。預料其烈風區將會逐漸影響本港，晚間風勢會進一步上升，天文台會在周六晚上10時10分改發八號烈風或暴風信號，並考慮在周日凌晨1時至2時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。

受紅霞的雨帶影響，本港周日有頻密狂風大驟雨及雷暴。海面有非常大浪及湧浪。市民請盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止水上活動，並密切留意天文台的最新天氣消息。在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時61、57及45公里，最高陣風分別超過每小時79、75及59公里。

【周六18:50更新】過去數小時，與紅霞相關的雨帶逐漸影響廣東沿岸，而本港多處亦錄得強風。 按照現時預測路徑，紅霞會在明早（7月26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過。預料其烈風區將會逐漸影響本港，晚間風勢會進一步上升，天文台會在今晚10時10分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。 在過去一小時，大老山、青洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時67、45及44公里，最高陣風分別超過每小時90、62及50公里。

【周六13:20更新】三號強風信號在下午1時20分發出。 過去數小時，紅霞穩定地橫過南海東北部並略為增強。隨著其強風區及外圍雨帶逐漸影響廣東沿岸地區，本港風力會逐步增強，狂風驟雨增多，海有大浪及湧浪，市民請盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止水上活動。 按照現時預測路徑，紅霞會在明早（7月26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過，預料香港部分地區風力會達烈風程度。天文台會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚9時至午夜12時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。

受紅霞的雨帶影響，本港明日有頻密狂風大驟雨及雷暴，屆時可能需要發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。 【周六12:15更新】過去數小時，紅霞穩定地橫過南海東北部，逐步靠近廣東東部沿岸並略為增強，其外圍雨帶正影響沿岸地區。預料本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會在下午1時20分改發三號強風信號。 【周六10:00更新】一號戒備信號現正生效。過去數小時，紅霞穩定地橫過南海東北部，逐步靠近廣東東部沿岸並略為增強，其外圍雨帶正影響沿岸地區。預料今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會在下午1時至3時之間改發三號強風信號。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

按照現時預測路徑，紅霞會在明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，受其影響，本港明日有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請留意天文台的最新天氣消息。

【周五20:45更新】天文台在周五晚上8時40分發出一號戒備信號。晚上9時，強烈熱帶風暴紅霞集結在香港之東南偏東約710公里，即在北緯19.5度，東經120.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。 根據現時預測，紅霞會在周五晚及周六早（7月25日）與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至周六中午。 受紅霞的外圍下沉氣流影響，周六日間本港仍然酷熱，但海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，周六稍後本地風力會逐漸增強，間中有狂風驟雨，天文台會考慮在周六下午改發三號強風信號。

預料紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在周六晚上較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性。受紅霞影響，本港星期日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。

【周五12:10更新】天文台發出特別天氣提示，熱帶氣旋紅霞會在今日（7月24日）黃昏前後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時40分發出一號戒備信號。 明日（7月25日）日間本港仍然酷熱，但海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮在明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號。 料周日惠州至揭陽登陸

根據現時評估，紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。受紅霞影響，本港星期日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。 【周五07:00更新】天文台發出特別天氣提示，指熱帶氣旋紅霞會在今日(24日)稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，紅霞會在週末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。星期六(25日)初時本港天氣仍然酷熱，但6Galleryaddexpandmore-dots稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受紅霞影響，預料本港星期日(26日)有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，市民請留意天文台的最新天氣消息。

天文台表示，受副熱帶高壓脊影響，中國東南部天色大致良好。本港地區今日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西至西南風。天文台展望明日初時仍然酷熱，筲後至星期日間中有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大。週末期間海有湧浪，隨後兩三日天氣仍然不穩定。天文台又指，副熱帶高壓脊會在今日繼續為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣。熱帶氣旋紅霞會在今明兩日進入南海東北部並逐步增強，於週末期間靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數。預料星期六稍後至星期日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，下周初該區仍有驟雨。而一道廣闊低壓槽會在下週中期為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣。